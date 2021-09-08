通關︱議員批「回港易北上難」　林鄭：已向中央提出專家對接機制

「回港易」今日全面恢復，香港居民可免隔離由內地及澳門回港；而針對內地人及澳門人的「來港易」，將於下周三（9月15日）推出，相關豁免檢疫安排由香港作出。立法會今（8日）舉行特首答問會，何時可雙向免隔離通關成為議員關注焦點。

林鄭月娥表示，一直有就雙向通關與內地溝通，而目前香港疫情受控，已連續21天沒出現本地感染個案，認為嚴防輸入的防疫政策正確，強調會維持，並正尋求與內地專家對接，了解內地對港開放的要求，以便朝著目標出發，逐步有序通關。



「回港易」全面恢復，香港居民可免隔離由內地及澳門回港；而針對內地人及澳門人的「來港易」，將於９月15日推出。（資料圖片 / 余俊亮攝）

李慧琼質疑單向通關「回港易、北上難」

實政圓桌田北辰表示，對現階段與內地可恢復單向通關感到非常開心，直言進展較預期快，但就質問林鄭繼「回港易」後，進一步推展「回鄉易」的時間表。民建聯李慧琼形容現安排下，是「回港易、北上難」，反問究竟目前香港尚欠甚麼條件才可與內地通關、廣東省政府又有何考慮？推行港版健康碼會否有助早日通關。

林鄭回應指，自從本港第四波疫情減退，未停過向中央反映市民對通關的期昐，認為港府雖然遭受商會及外國領事反對，但仍然一直採取外防輸入的嚴格措施，就是希望早日達致與內地通關的條件，透露需要與內地專家對接，才可逐步有序通關，強調不能代內地部門交代考慮因素。

李慧琼形容現安排下是「回港易、北上難」，反問究竟目前香港尚欠甚麼條件才可與內地通關、廣東省政府又有何考慮？（鄭子峰攝／資料圖片）

林鄭：雙向通關須兩地專家對接 以了解內地對港要求

田北辰敦促林鄭月娥應率先向廣東省提出，在滿足指定條件下推出港人「回鄉易」，容許港人在申請港深健康碼、完成接種兩針疫苗，以及過去一個月無外遊記錄的情況下，可以豁免隔離返回廣東省。

林鄭回應時指，商討的工作必須面向中央，因為內地防疫抗疫由中央聯防聯控，不希望香港成為弱化內地疫情防控的一環。她稱相關建議已大致向內地提出過，又進一步解釋具體通關安排需要兩地專家對接，以便了解內地對香港的要求，需要做甚麼才可達致下一階段的通關。

要求教育局研究如何於深圳幫助跨境學童

此外，林鄭月娥稱得悉有學校於深圳成立中心，讓跨境學生回到中心，能與同學一起上課及有課外活動，她已經求教育局局長研究，如何促成於深圳有更多這類中心幫助跨境學童。

工聯會議員麥美娟問及，現時「安心出行」應用程式並無追蹤功能，問到有關局長可否改良及加裝功能，與同內地健康碼接軌，以達至通關條件。林鄭月娥表示，不回應太技術的問題，但當局很快與內地討論，對於對方提出的先決條件，會盡全力達至有關情況。