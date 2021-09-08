林鄭月娥：不可也不應與病毒共存　通關需兩地專家對接

特首林鄭月娥今日（8日）出席立法會質詢環節，是10月發表施政報告前最後一次，亦是熱血公民鄭松泰喪失議員資格後首次質詢。多名議員關注新界北發展與前海對接、中港通關等議題。

林鄭月娥指，香港政府不可也不應該採用「與病毒共存」政策，否則中港通關更加無期。



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【11:30】新民黨葉劉淑儀問到政府有何政策縮窄貧富懸殊，以達至「共同富裕」。林鄭稱，內地有說法解釋共同富裕並非劫富濟貧，而是希望人民生活愈來愈好，香港作為外向型資本主義社會，難期望會沒有貧富差距，政府的方向是促進經濟發展，提供更多就業機會，讓年輕人向上流動。

【11:24】新界西議員何君堯形容中央政策「速度快過高鐵，複雜程度多於地鐵」，問香港要如何配合前海發展及周邊事態高速工作，拆牆鬆綁，例如環境等法例上的限制，問將來可否將這些「魔咒」化解。

林鄭回應指，她不會反對何君堯指本港有些步伐較慢，特別是土地開發政策方面。她重提自己在兩份施政報告提到，由發展局局長牽頭研究有關土地發展在各部門定義、做法不一致等問題，並研究一致化加快速度的工作。她另感謝立法會，指行政機關效率靠立法會，強調延任議會提速，去年11月立法會「復常」後通過30條法案，還有16條料在10月底前通過。撥款方面，林鄭指本屆財委會通過了3,280億元，形容為施政高效的基礎，望日後繼續。

【11:21】實政圓桌田北辰對可在第三季內實行單向通關感到非常開心，認為林鄭月娥可向廣東省提出，在指定條件推出港人「回鄉易」，條件包括申請港深健康碼、接種兩針疫苗，以及過去一個月無外遊記錄。他建議規定內地同胞經來港易到港後，須安裝安心出行。

林鄭表示，上述建議港府亦曾向內地提出，目前香港清零21日後，可進入下一步與內地商討通關安排，具體方法要與廣東省政府及中央政府商討，因不希望香港成為弱化內地疫情防控的一環。

【11:17】民建聯周浩鼎問到香港與前海發展，問特首如果在前海有鐵路接駁洪水橋，會否考慮「一地兩檢」。

林鄭重申會在施政報告交代有關新界北部的發展，但強調陸路發展對融入國家發展大局有利，提到立法會通過了支持皇崗口岸翻新使用時「一地兩檢」，令港府有信心可繼續按此情況與深圳討論，日後其他口岸改善提升時，「一地兩檢」是「基本盤」。她另提到澳門有「合作查驗，一次放行」的做法，港府日後可以宏觀考慮，強調日後第一時間考慮如何方便市民通關。

【11:14】民建聯劉國勳問到政府會否成立專責小組加強新界北發展，與前海協作，並將新界北鐵路駁通至前海。林鄭月娥回應指，新界北有不少新發展區，完全同意要以整合態度看新界北發展，又指前海擴區後更接近香港，與香港只有一灣之隔，當中運輸基建是重要一環，但現時不便透露太多，預告下月發表的《施政報告》會有答案。

【11:11】保險界陳健波問及，外國很多地方採取與病毒共存政策，相反香港一直嚴防外來個案輸入，政府會否研究在防疫政策上與外國接軌，維持香港國際金融中心地位。

林鄭回應指政府不應該採用與病毒共存政策，暗指新加坡正因此陷入較嚴重情況。她稱即使香港有輸入個案，但政府有信心阻截個案進入社區。她認為現階段是保持清零，繼而與內地商討通關，市民要幫忙推高接種率。

【11:07】經民聯張華峰提到十四五規劃，指近日中央接連推出橫琴及前海方案，望港府跟上，問特首展開跨境交易，家族辦公室及綠色債劵等問題。

林鄭回應指，張華峰的問題反應金融業將有契機，強調大家要裝備好香港作為國際金融中心的舉措。她引述中證監官員指本港有角色，形容自己現時「派定心藥」，中央相當重視香港地位，未來措施很多，會陸續出台。她強調香港亦要自強，多做有利政策。林鄭提到自己剛到深圳出席會議，其中一個會議正是有關金融，透露深圳市政府將成為首個在港發人民幣債券的地方，料下個月實行。

【11:03】民建聯主席李慧琼關注通關問題，指目前回港易、北上難，質問林鄭月娥目前香港尚欠甚麼條件才可與內地通關，廣東省政府有甚麼考慮，推行港版健康碼會否有助通關。

林鄭月娥稱，自從本港第四波疫情減退，未停過向中央反映市民對通關的期昐，目前疫情受控，已經有21天沒有出現本地感染個案，外防輸入措施嚴格，甚至有商會、外國領事反對，但強調有需要實行嚴格的外防輸入措施，因外圍疫情仍然爆發。

她又指，與內地通關需要兩地專家對接，才可逐步有序通關，她不能代內地部門交代他們的考慮。