夏博義倡大律師公會主席受薪每月5萬　湯家驊：賺錢多應回饋行業

早前表明不尋求連任的大律師公會主席夏博義，據悉昨日（7日）向逾1500名會員發電郵，建議由下任主席開始，可獲每月5萬元薪酬、即年薪60萬元。他解釋，主席職務佔用個人非常多時間，參考英國大律師公會，主席多年來都是全職受薪工作，認為公會在財政上可以負擔，據報公會有意批准提案。

不過，曾任公會主席的資深大律師湯家驊反對建議，認為大律師公會從來都是義務工作，擔心業界會認為「如果為錢而做（主席），未必適合」。



大律師公會主席夏博義表明不會連任。（黃寶瑩攝／資料圖片）

夏博義強調不涉利益 公會財政可負擔

任期明年一月結束的夏博義，在電郵強調自己不會爭取連任，故建議絕不涉及利益衝突，希望藉機會徵詢會員意見。他稱自己擔任主席期間雖然正值疫情，未有代表公會赴海外參加活動，主席職務仍佔用了非常多時間。

夏博義又稱，公會已積累大量盈餘，向主席支薪在財務上可行，公會有意批准提案，明年起生效，令更多潛在候選人願意擔起重任。

湯家驊：一貫屬義務 不應太計較

曾於1999至2001年擔任公會主席的湯家驊，對建議表示尊重，惟強調不認同：「賺咁多錢，回饋一下個行業都唔係咁過份啫，下話？」他稱大律師公會的工作從來都是義務，雖然工作繁重，但不認為因此令收入減少是損失，歷任主席都照樣捱過，「睇唔到有咩需要向主席支薪」。

他笑言，擔任議員時的工作更繁重很多，但認為不可與大律師公會主席一職計較，指大律師本身的工作時間較其他行業易分配，雖然正常收入會受影響，但難以如此計較。至於夏博義能否撇清利益衝突，例如其屬意人選當選會否構成問題，湯家驊稱無法評論。