容海恩冀大律師公會放下政治成見　夏博義：願意帶領公會走入中國

立法會司法及法律委員會今（31日）召開會議，討論粵港澳大灣區執業考試為法律界所帶來的發展機遇。新民黨容海恩表示，對近年大律師公會對內地關係轉差感到唏噓，冀未來大律師公會能放下政治成見，着眼大律師事務，停止分化法律界，阻礙業界發展。她又稱，過往多屆大律師公會主席也會帶領公會與內地頻緊交流，問到現任主席夏博義會否承諾帶領公會走入中國。



夏博義回應指，他未擔任公會主席前，曾多次以公會名義到訪內地，未來希望進行更多交流，他願意帶領公會走入中國。



大律師公會主席夏博義表示，未擔任公會主席前，曾多次以公會名義到訪內地，未來希望進行更多交流。（資料圖片）

民建聯周浩鼎關注香港律師在大灣區執業的稅務安排，問及當局大灣區其他城市會否如廣州般向香港律師提供15%稅務優惠。他又指，目前中央和特區政府，以前海作為試點，容許1萬多間前海企業選擇使用香港法律簽訂合同，要求當局交代有多少前海企業參與。

律政司普惠避免及解決爭議辦公室主任丁國榮說，目前東莞、中山及肇慶等大灣區城市也有為香港律師提供15%的稅務優惠，至於在前海方面，由於沒有規定採用香港法律簽約的企業須向當局匯報，目前未掌握相關數字。

何君堯倡香港律師監誓權力引伸至大灣區

建制派何君堯建議將香港律師監誓權力引伸至大灣區，容許已取得大灣區執業資格的香港律師，在內地為客戶監誓，以免客戶要來往中港兩地宣誓。丁國榮表示會研究相關建議。