梁美芬倡設復和專處推動社會調解　李家超：會努力與市民溝通

立法會今日（8日）通過由經民聯梁美芬提出「修補社會撕裂，凝聚民心」議案，內容包括促請政府促進社會復和，使香港恢復昔日和而不同、求同存異的精神，重新團結一致，集中精力抓緊「十四五規劃」、粵港澳大灣區和「一帶一路」的機遇，為國家發展作出貢獻。



梁美芬又建議成立復和專處，培訓調解員到社會各階層進行社會調解，協助對「攬炒鴉片」上癮的學生改過自新。



政務司司長李家超指，政府會從三方面着手減少分歧，包括解決經濟民生問題、建立有國家觀念、守法和互相尊重的社會，以及政府會努力與市民溝通，從教育等範疇着手，共建正面價值觀思維。



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梁美芬指外國處理騷亂後亦推動社會復和

梁美芬表示，經歷《港區國安法》落實及選舉改制，接下來最需要進行的是人心工程，亦是最困難的部分，需要銳志和心力。她說，見到很多年輕人「食咗攬炒鴉片，上咗癮」、缺乏公德心和愛國心、漠視法治，情況令人痛心，認為除了警方，社會也要合力推動法治教育，增強市民對國家的責任感。

她稱，參考其他國家處理大型騷亂的做法，各國政府也會堅定執法，但在騷亂過後也會推動社會復和行動，兩者並無矛盾，建議特區政府設立復和專處，為調解員提供社會調解方面的培訓，其後各階層進行社會調解，當中最優先處理的是中小學生，要協助「攬炒鴉片」上癮的學生改過自新。

建制派議員何君堯認為凝聚共識需要依靠全面依法治港，指涉及2014年「佔中」的1,300宗案件，只有279宗案件獲處理，「餘下700多宗係何方神聖?」，至於2019年的反修例示威有約10,300宗相關案件，目前僅處理二千至三千宗，又強調政府一定要對症下藥，包括全面實施國安教育。

李家超：向年輕人推廣國安教育

李家超指，政府需要解決經濟及民生問題，已為有需要人士提供具針對性的恒常支援，協助他們在疫情下難關，亦用上最大決心覓地建屋，持續興建過渡性房屋及關注劏房租戶。

他說，社會應該求同存異，推動具有國家觀念、守法、互相尊重的社會，應該背靠祖國、認識《憲法》及《基本法》、把握「十四五規劃」、粵港澳大灣區、「一帶一路」等機遇融入國家發展大局，並強調要向年輕人推廣國家安全教育、培養國家觀念及守法意識，會統籌《基本法》督導委員會工作，繼續推廣《基本法》及《港區國安法》的工作。

另外他表示政府要努力與市民溝通，共建正確價值觀及思維，稱自己上任政務司司長後，曾親身參加青年活動，會進一步聆聽年輕人意見，凝聚共同力量，另外警方已經成立社群參與工作小組，與社會各界會面。