湯家驊：拒宣誓或視作從無上任　可悉數追討薪津

全港211名區議員分批宣誓，今日（10日）由港島區區議員「打頭陣」，宣誓前仍然在任的港島區議員共25人，當中15人是民主派。陣營內的東區區議員蔡志強，宣誓前半小時在社交網站宣布絕不宣誓，強調自己不會效忠政權，民政事務局局長徐英偉隨即宣布蔡志強離任。

其他民主派包括涉及初選案的灣仔區楊雪盈及南區彭卓棋已經完成宣誓，但是否有效或存疑有待政府公布，徐英偉監誓後稱會依法辦事，今日內會發稿交代。

行政會議成員、資深大律師湯家驊指結果出爐後，失去資格的區議員將分為三類，薪津安排有別。以蔡志強為例，根據《基本法》第104條及全國人大釋法，如果拒絕宣誓有機會被視為從來沒有正式就任，上任至今獲發的一切薪津可能全數被追討。



湯家驊指根據《基本法》第104條及全國人大釋法，如果拒絕宣誓有機會被視為從來沒有正式就任，上任至今獲發的一切薪津可能全數被追討。（資料圖片）

港島東區區議員蔡志強今早在社交網站宣布，「絕不會參與有關區議員宣誓儀式」。（鄧詠中攝／資料圖片）

260名辭職區議員可避過追薪？

立法會5月通過修例引入區議員宣誓制度，及後遲遲未公布具體安排，反而屢傳區議員一旦宣誓被遞奪資格，將被追討薪津，觸發民主派區議員離職潮，宣誓前已有260人離職、8人因離港或扣押失去議席。宣誓前辭職是否真是可以自保？湯家驊認為，既然當事人已經離職，又未有參加宣誓，當局便難以斷定他們沒有正式就任，故此沒有追薪問題。

宣誓後被判無效 追薪視乎何時失資格

今日完成宣誓的14個民主派區議員，包括涉及去年初選案的楊雪盈及彭卓棋，兩人都被控違反《港區國安法》，現正獲准保釋；民主黨東區蘇逸恆當時也有參與初選協調。有傳涉事的都是高危人士極可能被DQ，徐英偉指稍後會統一公布，有多少人宣誓有效，又對多少人的宣誓有效性有疑問。

湯家驊指，若果完成了宣誓而被裁定無效的區議員，則要視乎當局公布的詳情，該區議員是從來沒具備合法就任區議員的條件，抑或由甚麼時候起喪失資格。如果屬前者，同樣有機會被追討自上任以來的薪酬。換言之，生殺大權掌握在政府手中。