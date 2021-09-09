前海機遇｜劉國勳促新界北速上馬　引內資落戶：通鐵路僅一站之距

中央日前公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海深港合作區總面積由14.92平方公里，擴大約7倍至120.56平方公里，並提出便利港人到內地發展和辦學的措施等。

民建聯立法會議員劉國勳今（9日）在電台節台上表示，前海深港合作區面積擴大後，在創科、現代服務、航空及展覽業等行業的合作空間有所增加，可為港人提供更多就業機會。他認為港府應加快發展新界北，包括運輸基建工作，期望日後可吸引內地企業到新界北設立總部。



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劉國勳：新界北可吸引內地企業設總部

劉國勳稱，前海主力發展現代服務業，而新界北洪水橋規劃中亦包括發展現代服務業，希望可吸引內地企業到洪水橋設立總部。他指出，新界北須加強發展運輸基建，例如興建接駁前海與洪水橋的鐵路，「起得成，洪水橋與前海只是隔了一個鐵路站。」

他續指，新界北可發展區佔地約80平方公里，其中有20多平方公里已完成規劃，包括洪水橋、新田、古洞北、粉嶺北以及未來可騰空出的落馬洲管制站等，但規劃有欠全面，不過相信在港府的推動下，未來新界北可與深圳連結起來，打造深港合作經濟帶。