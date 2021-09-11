教協解散︱長踞立法會教育界議席　由司徒華、張文光到葉建源

有48年歷史的教協今日（11日）舉行特別會員大會，出席會員投票以絕大多數通過解散。教協不單是教育界最大工會，每次派員出選立法會教育界議席均可勝出，而且長期以壓倒性票數勝選，以2016年立法會選舉為例，葉建源得票逾七成，對手是有教聯會背景的現任教育局副局長蔡若蓮，她得票不足三成。

今次解散，意味著立法會教育界一席必將變天，雖然新選舉制度確立後，教育界議席選民基礎未有重大改變，但可以肯定再無人可以「教協」牌頭出選。



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司徒華、張文光、葉建源 選議員每戰皆捷

教協在1973年成立，1978年金禧事件奠定教育界最大工會的地位。1985年港英政府在立法局設立教育界議席，教協會長司徒華參選，自始教協在立法局及回歸後的立法會，一直贏得議席，歷任議員包括司徒華、張文光及葉建源。今次散解意味來屆立法會選舉，將不會有教協代表參選，教協連贏議席之路亦告終結。

教協一直以教育議題為主發表意見，包括教師待遇、學校管理、課程改革等，同時亦關注社會議題，包括六四事件、逃犯條例修訂等。

▼教協8月10日舉行記者會宣布解散▼



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官媒打響第一炮 教育局即終止合作關係

今年7月底，新華社及《人民日報》發表文章，批評教協長期從事「反中亂港活動」，稱教協退出民陣和支聯會只是「逃避追責的伎倆」，其後教育局宣佈與教協終止工作關係，不與教協舉行會議，不會諮詢教協意見，亦不會處理教協轉介的個案等。

8月初教協一度表示今後會專注教育專業和權益工作，但官方及建制派炮轟未停，8月10 宣佈解散，並在今日舉行會員大會通過。