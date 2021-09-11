教協解散｜近九成半會員代表贊成解散　會長馮偉華：餘款會員均分

香港教育專業人員協會早前通過降低解散門檻的決議案，經提交職工會登記局完成登記修章程手續後，教協今日（11日)再開會表決是否解散，以及商討後續安排。



今次會員代表大會最低人數門檻為80人，議程包括投票通過解散，以及討論授權處理解散後得後續安排。會議於下午三時開始，會長馮偉華及副會長葉建源於二時二十分到達進入會場。



會長馮偉華會後表示，今日大會有140人出席，當中132人投票贊成解散教協，2票反對及2票棄權，即近九成半會員代表贊成解散教協，料解散後續工作需時數月。他又指教協解散已進入執行程序，會員代表決議在處理教協資產後，若有餘款將會由會員均分。



教協會長馮偉華在會後見傳媒，指會上絕大比數通過解散教協，法理上教協的解散程序已完成，接下來會執行解散，包括變賣物業、遣散員工及結束商業合作事宜，餘款會按規定均分，若有人未領取等餘捐予合法的教育專業團體。另有7項動議亦已通過。而「司徒華教育基金」亦將停運。

他說，近月來感受到會員的愛惜，現時心情沉重，對解散感可惜，只能盡力做好解散工作，並呼籲同業守好教育工作崗位。他重申解散決定雖無奈，但亦要理性處理解散工作，重申不會賤賣資產。被問及會否擔心被「秋後算帳」，馮偉華說不作評論，形容現時情況艱難，「希望大家都平安」。

教協副會長葉建源其後表示，現時只能做好解散工作，對有48年歷史的教協要解散感到可惜及沉重，「多謝各位，希望今後有機會同大家見面。」

教協大會通過解散議案後，另外通過授權理事會跟進與解散相關事宜，包括變賣資產、聘請清盤人及處理「 分錢」等；會議最後通過致謝動議，感謝教協全體職員48年來努力和付出後，便正式啓動解散程序，會議在下午4時前已完結並散會。

下午二時半，陸續有會員代表到場，其中包括監事會成員張文光。大專代表、加入教協會員33年的朱先生，對教協解散感到無奈，又形容「欲加之罪，何患無辭」。他表示，會視乎情況決定投票意向，但亦直言「解散機會大，逼於無奈」。

被問到教協對他的意義，他就指，教協多年來為教師維護權益和提供福利，當中最深刻的是教協爭取幼稚園教師薪酬表及小班教學，擔心解散後會失去具代表性的教育組織。

教協會員鄭先生直指，「政治環境唔太理想解散對大家都好」，擔心若不解散，對整個協會發展會有影響，理解教協相關決定。

創會48年的教協，早前先遭內地官媒抨為 「毒瘤」，後被教育局終止工作關係，終在8月10日宣布解散，並遣散200名職員及變賣物業，目標本年底完成解散程序。

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教協會員代表目前逾3,100人，據教協原有會章規定，教協解散必須獲得全體會員三分之二或以上同意，8月28日特別會員代表大會通過修改會章，降低解散門檻至出席合格會員代表三分之二或以上同意。

▼教協8月10日舉行記者會宣布解散▼



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▼教協銅鑼灣超市及會址▼

