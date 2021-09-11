教協今午表決解散　消息：司徒華教育基金將停運　校長望可保留

創會48年的教育專業人員協會（教協），將在今日（11日）舉行特別會員大會，就解散議題表決。

教協定位除了是教師工會，亦是社會團體，近半世紀以來不時為教師及政治事件發聲。教協為紀念創會會長司徒華，在2011年成立「司徒華教育基金」，每年以提名方式選出奮鬥學生及好老師表揚，惟隨著教協解散，基金亦將停運及停止接受公眾捐款。



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教協是香港最大的教師工會，會員人數達9.5萬人，不時為教師及政治事件發聲。已故的司徒華，是教協創會會長，1973年的文憑教師薪酬運動中，他有份號召全港教師罷課，抗議政府削減文憑教師薪金的抗爭運動，成為組織工會起點。

消息：司徒華教育基金停運

教協7月底遭內地官媒狙擊後， 網頁幾乎停止更新，不少舊有內容、教材及相片不再公開，但「司徒華獎 – 司徒華教育基金簡介」網頁分頁，至今日（11日）仍可翻閱。

司徒華教育基金在2012年舉辦首屆「司徒華獎」，每年以提名形式表揚努力奮鬥的學生及有愛心、教學熱誠的新晉老師，至今累計逾一百位師生獲嘉許。每位獲表揚的師生可獲一萬元獎金及獎狀。

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而每屆「好學生‧好老師」表揚計劃得獎者的故事會結集成書，取名為《薪和火的故事》，至今出版了9集。教協網頁解釋，書名寓意老師是薪，學生是火；薪火承傳，發熱發光，並藉此將司徒華的平民教育理想延續。售書收入全數撥捐「司徒華教育基金」。

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然而，「司徒華教育基金」由教協負責保管，「司徒華教育基金管理委員會」由教協會長、副會長、總司庫、監事會主席、教協理事會推薦社會人士，以及管理委員會推薦的名單組成。消息指，教協今召大會表決解散，基金亦同步停運，並停止接受公眾捐款，基金餘款將按法例要求處理。

據知，教協第十屆「司徒華獎」結果已出爐，但未有公開名單。翻查資料，第九屆「司徒華獎」共有10名師生獲獎，當中兩名老師於天主教慈幼會伍少梅中學任教。

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文今日（11日）形容，香港有不少教育獎項，惟大多集中表揚教師的教學能力及教學技巧，反而「司徒華獎」著重老師「育人」的能力及用心，有助傳播正能量，若基金停運，是相當可惜，香港教育界並沒同類具公信力的獎項可取而代之。

教育獎係表揚用心改變學生、做心靈工作嘅老師，同時可以彰顯畀社會大眾知道有呢啲好老師 天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文

他認為，「司徒華獎」旨在表揚教育專業真正教育家，與政治無關，更是香港教育界具公信力的獎項，應予以保留。