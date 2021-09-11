民建聯體育圓桌會議　運動員促政府延長資助年期以穩定收入

民建聯今日就體育政策舉行圓桌會議，民政事務局局長徐英偉表示希望推動體育事業專業化，包括體育醫療和體育科學。



全職空手道運動員李振豪希望政府能延長運動員資助年期，從目前的一年改為三年。



民建聯舉行體育政策及發展圓桌會議。（潘希橋攝）

徐英偉冀發展體育醫療和體育科學

徐英偉表示，希望把握現在良好的社會氣氛，規劃未來10年的體育發展。他認為香港是熱愛體育的城市，期望發展體育事業專業化，包括體育醫療和體育科學。

他表示，政府近年投放了很多資源在體育科學，例如研發單車運動員的衣服，劍擊運動員的鞋子等。他指香港雖然沒有「人海戰術」的優勢，但在人才及研發上有補足。

他又認為投放資源在體育科學，能讓體育以外的市場受惠，例如為殘疾運動員研發出更輕更方便的輪椅輔助器，受惠的不僅僅是運動員。

貝鈞奇：東京奧運在社會低潮時帶動氣氛

東京奧運香港代表團團長貝鈞奇認為，政府今年買了奧運播映權，是做了一個很好的決定，因運動員能感受到港人的打氣，起了很大的鼓舞作用。

他提及多年前知名足球球隊皇家馬德里在「沙士」時來港造訪，在社會低潮時帶動了整體社會氣氛，東奧也做到了同樣的效果。他表示希望希望香港和大灣區能互相交流，進一步推動體育產業。

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胡曉明希望更多方法幫助退役運動員轉型

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長胡曉明表示，政府去年在體育事業撥款巨大，創造了超過8萬個職位。他希望政府能成立文化體育旅遊局，專注這方面的事業，推動全民運動。

他又表示希望業界能有更多組織幫助退役運動員轉型，並建議政府提供資助給予願意聘請退役運動員的僱主，提高企業聘用的誘因。他強調退役運動員數目不多，有關資助並非甚麼天文數字，主要是能讓公眾知道運動員退役後出路不是死胡同。

張家朗贏得香港史上第二面奧運金牌。（高詩琦攝）

雷Sir：市民習慣做運動 長遠節省醫療開支

香港排球總會會長吳守基表示，希望政府能令商界覺得體育項目和他們有關係，對品牌形象有正面影響，繼以提供長期的贊助，例如目前的馬拉松盛事有銀行主力關注。

香港教育大學健康及體育學系高級講師雷雄德認為，小朋友學習體育是生命教育，形容陸運會是「沒有牆壁的課室」，能學習到毅力和堅持。「雷Sir」又引述外國學術研究，指若市民有做運動的習慣，長遠能節省政府醫療開支，粗略估計在香港，長遠可以每年節省20億至30億元開支。

8月3日，日本東京，陳仲泓出戰男子110米跨欄初賽，未能晉級。（高詩琦攝）

程小雅以1小時37分53秒衝線，以總排名35完成完成女子20公里競步。（香港田總圖片）

資助期僅一年 年年要取好成績壓力巨大

香港空手道運動員李振豪建議，政府延長運動員資助年期從一年增至三年，因目前運動員需要在每個年度得到好成績才能繼續接受資助，令運動員壓力巨大，特別是家庭收入不高的青年運動員。

他又建議政府檢討精英運動員的通用積分列表，分為競技及時間競賽類。他解釋，時間競賽類，如田徑運動員，他們的運動巔峰時段較短，有時關鍵在於要在一個比賽取得好成績，而競技類如空手道和羽毛球，則是透過累積分數攀高世界排名。

李又提出政府可以放寬退役運動員嘉許門檻，把要求的訓練年期由八年降至六年，令運動員有更大誘因投身全職，他表示六年時間能橫跨兩次亞運加一次奧運，已經十分足夠。

民建聯立法會議員張國鈞表示，體育產業化、普及化、精英化環環緊扣，認為要建立完整生態鏈，讓精英在體育產業有角色。（潘希橋攝）

立法會議員張國鈞表示，體育產業化、普及化、精英化環環緊扣，認為要建立完整生態鏈，讓精英在體育產業有角色。

立法會議員劉國勳提出多項建議，包括透過一地多用，在政府場地多興建一兩層作為體育設施。同時就私人發展項目，要求發展商增加體育設施或場館。他又建議善用學校設施，在規劃及興建學校的時候增加體育設施，配合開放學校體育設施的政策，讓非上學時間惠及市民甚至運動員。