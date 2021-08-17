訪問｜鄭泳舜推十年體育政策藍圖　檢視運動員薪酬、獎賞市民運動

港隊在今屆東京奧運取得歷史性佳績，特首林鄭月娥隨即宣布5項體育支援政策，包括加快興建體院新大樓、設立3億元能力提升基金等。素來熱愛運動的體院董事、民建聯立法會議員鄭泳舜推出「2030+體育政策及發展藍圖諮詢文件」，建議政府在《施政報告》推出更多支援體壇措施，包括檢視運動員薪酬待遇機制、購入全國運動會及亞運轉播權，又提倡讓市民以手機應用程式紀錄運動數據換獎賞，令運動更加普及。



盼港府「追落後」下及早規劃

今年獲委任為體育學院董事的鄭泳舜接受訪問時表示，本地體育「有得做」，體壇資源雖少，仍不乏有心人，管理層、教練團、運動員都很落力，而他在社區工作的經驗，亦體會到本港體育設施不足等問題，因此今年6月決定整合長遠體育發展計劃藍圖，諮詢社會意見。

今屆港隊在奧運取得歷來最佳成績，鄭泳舜認為，其中一個因素是過去幾年體育發展已落實有精英化，最明顯是本港過去只有約500精英運動員，現時已增至1300人；全職運動員由100多人增至500人。他指除了運動員努力，體院、政府、體育會等工作亦功不可沒。

他認為，現時港府在資源投放有增加，但在運動員數目增加後，硬件未能跟上，認為特首林鄭提到的新措施有如及時雨，例如加快興建體院的新大樓一定有幫助；而體育科學、物理治療師不足的問題，相信3億元「能力提升基金」可用於增聘人手、教練等。他不希望所謂「及時雨」無以為繼，支援本地體壇現時已是「追落後」，既然運動員人數繼續增加，更應預視未來需要，及早鋪排興建設施、重建舊址等。

特首林鄭月娥早前與香港體育學院主席林大輝觀賞直播賽事。（資料圖片／張浩維攝）

出戰奧運仍減人工 薪酬機制不理想

本港運動員薪酬待遇問題多年來遭人詬病，鄭泳舜認為現在正好檢視該薪酬機制，指運動員心態並非「打份工」，而是熱愛運動下追求卓越、為香港爭光，所以過去或較少提到薪酬偏低的困境，但近期公開的資料及運動員的分享，均顯示運動員亦有不少難處。

他希望運動員除了退役後生計要有保障，現役的十年八載亦應有穩定收入，讓他們無後顧之憂。他認同制度設有不同待遇標準，但不少運動員的情況其實有改善空間，「好像之前20公里競走代表（程小雅），（薪酬）是否不需要下調？你想想，已經是奧運代表、世界頂級，但當奧運的成績不理想時竟會減人工，試想坊間有多少工作會減人工？情況真的不是太理想。」他呼籲檢視體院的薪級制度，政府應考慮可否提供更多其他支援，例如交通津貼等。

+ 3

倡產業化助運動員 體育盛事結合產業鏈發展

港府體育政策分為「盛事化」、「精英化」及「普及化」，近來則加上「專業化」及「產業化」。鄭泳舜認為，產業化本身就是「盛事化」的深化版，指本港一直舉辦的的七人欖球賽、國際龍舟邀請賽、馬拉松比賽等都辦得有聲有色，惟這些盛事只會舉辦數天，如何將它們演變成產業就是問題所在。他呼籲港府鼓勵商業機構投放更多資源支持運動，例如參考日本，配對企業專門資助某一運動。

另一建議是港府應考慮申辦2025年全國運動會、2029年亞洲青年運動會等，吸引更多人來港看比賽，亦可帶動其他行業。他指2023年落成的啟德體育園的場館，可以容納5萬人，政府要思考如何舉辦吸引龐大觀眾的活動。

鄭泳舜指，體育需要產業化的原因，是運動員始終不可只靠政府資源運作。他提到，不少國家都有運動明星、精英，他們在退役後都有新發展，而本港長跑運動員姚潔貞在退役後除了擔任教練，亦有擔任運動品牌的代言人，反問本港「是否可以有多幾個姚潔貞？」

鄭泳舜在地區工作發現不少體育設施興建進度緩慢。（張浩維攝）

倡推電子運動劵作租場

普及化方面，鄭泳舜建議推出電子運動劵，讓有需要家庭用以租場、購買運動用品；地區體育會亦可達到一定角色，可考慮日後以更高層次協調，成立更多區隊、比賽。他亦倡議政府參考今次購買奧運轉播權的成功經驗，日後購入全運會、亞運等比賽的轉播權、並在香港電台等平台播放。

鄭泳舜又指，其他體育場館的興建項目有必要及早完成，例如2017年的「體育及康樂設施五年計劃」包括重建九龍仔公園建游泳池等，但他在地區發現進度緩慢，有些工程需時十多年，比市區重建局建屋慢上許多。

鄭泳舜倡議政府設立官方應用程式紀錄市民日常運動，並提供誘因獎賞市民。（張浩維攝）

倡智能電話紀錄換獎賞 提供日常運動誘因

為吸引市民參與運動，鄭泳舜倡議政府設立官方應用程式紀錄市民日常運動，並提供誘因獎賞市民。他指智能電話方便易用，近期其跑步圈子熱話，正是參加巴黎奧運馬拉松的資格，要求跑手在未來3年每年跑步超過一定距離，即有資格報名，令不少跑手都相當雀躍。他建議港府自行設立官方應用程式，或者鼓勵商業機構與民間機構提供更多優惠，吸引市民多做運動。

鄭泳舜指，政府某程度上已參考了他們的建議，特別回應了專業化、產業化等，但他期望政府提供更多政策支援業界。

+ 1

黨友批伍家朗黑色球衣 鄭：向前看

今次東京奧運，港隊羽毛球手伍家朗比賽穿上沒有區旗的黑色球衣，惹來民建聯成員穆家駿批評，引起軒然大波，及後伍家朗再出戰時換上另一件印有區旗的球衣，在發揮失準下鎩羽而歸。鄭泳舜說自己很尊重運動員，但在香港政治敏感環境之下，各方難免有不同看法，但認為體育既然能夠帶動正面氣氛，中間一些枝節，盼能如兩位當時人所言可先放下來。

他直言對事件感到「有些可惜」，只是認為大家應聚焦在運動，「不論是此事，還是會否拿獎金買樓等，都不及運動本身意義重要，所以希望大家向前看。」他又提到，今屆奧運在疫情下舉行，除了獎牌，意義亦在於全世界正受困，特別日本當地亦大受影響，「在艱難的時候，大家仍然『together』，不再只是鬥快、鬥高、鬥強，而是一同團結，我認為這訊息是重要的。」