懲教署長再談國安囚徒：受英雄式歡迎　如恐怖組織獄中收兵

英文媒體《南華早報》周六（11日）刊登懲教署署長胡英明的專訪，指有干犯國安罪的在囚人士與外部建立聯繫，在獄中煽動叛亂，並散播對中央及港府的仇恨，在囚人士很可能最終會危害國家安全。他特別提到因涉嫌違反國安法還押的前區議員袁嘉蔚在獄中受到囚友英雄式歡迎，強調需防止一些囚犯如外國恐怖組織般在獄中招募成員。獄方全天候監視一些囚犯，如針對三合會頭目一樣。



自 2019 年反修例騷亂和去年港區國安全法推出以來，包括壹傳媒創辦人黎智英在內約 900 人被監禁或還押。截至本月約有 400 人仍在懲教機構中。胡英明接受《南早》訪問時說，這些囚犯被分散關押以防他們相互接觸，但他們仍可引起問題並影響他人，因此被置於嚴密監控下，「不僅是扼殺在萌芽狀態，而是要阻止他們播種。監獄不是他們培養意識形態的地方。」

行為方式在獄中前所未見 追隨者眾

9月2日因國安法指控被關押羅湖懲教所候審的前南區區議員袁家蔚，與其他五人因藏有髮夾、文具等違禁物品一起受紀律處分。引發 18 位在囚者集體抗議，最終懲教處要出動「黑豹部隊」處理，胡英明更親自到場指揮。

胡指，違禁品看似小事，但可以被利用在監獄中收買友誼，如不採取行動，下次憤怒的囚犯將由18 個變成180個。

胡稱事件證明袁家蔚在獄中得到強烈支持，而她並非第一次引發事端。月前袁嘉蔚就六四集會案在另一懲教機構關押刑滿後，被帶返羅湖看守所時，有五名囚犯跟她擁抱，並在牢房裡舉紙牌歡迎。

胡英明稱這超出單純友誼的表達，而是表明其他囚犯「潛意識地」追隨她。「這是史無前例的。就像恐怖組織招募追隨者一樣。他們幫你在監獄裡耍手段，並在你獲釋後追蹤你，」他說，「和黑社會一樣，一開始不宣傳意識形態。招人、照顧他們、逐漸教曉這些追隨者黑社會如何運作，開始傳播意識形態。潛移默化的。」

袁因擁抱事件，被罰單獨囚禁 10 天。

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探監鼓勵抗爭：出獄後可在「黃色經濟圈」工作

胡英明還談到宗教人士和反對派區議員在去年Covid-19 疫情爆發前瘋狂頻繁的監獄探訪。訪問次數從2019 年全年415次、到去年前七個月的1897 次，增漲近 5 倍。在胡英明喊停所有非緊急官方訪問後的四個月，該數字下降到只有88 次。

區議員抱怨相關限制令他們無法履行職責，並剝奪在囚者尋求幫助的權利。

胡英明指責這些探訪者鼓勵囚犯在監獄中繼續奮戰，有些人告訴囚犯出獄後不用擔心工作，可在「黃色經濟圈」找到工作，甚至任區議員助理，月薪高達 30,000 港元；他們還承諾幫囚犯提出投訴，並讓媒體關注他們在獄中生活條件。

「他們把這些囚犯變成特殊或特權群體，收於他們的保護傘下。結果一些囚犯恐嚇了獄警.....在囚者講求等級，誰有權力就跟誰。惡性循環就是這樣開始的。」胡英明警告說，必須盡早干預，否則在押者可能會激起仇恨，煽動他人罷工、甚至騷亂，懲教部門就此已經準備好為此面對誹謗和人身攻擊。