鄧炳強轟向囚徒播種危國安　612基金：對官員曲解表遺憾

「612人道支援基金」周一（6日）宣布，因真普聯不再執行支款指示，即時停收捐款。基金今天（9日）表示，由９月３日中午12時起，經網上平台收到的捐款都無法存入基金銀行戶口，信託人決定全數退回捐款者，涉及款項共約26萬4千元，包括316筆單次捐款及月捐。

對於保安局局長鄧炳強日前批評，612 基金寄信予在囚者或還押者「叫他們繼續抗爭」，在監獄散播危害國家安全種子。基金指他們以書信聯繫還押或在囚者，提供書籍支援、遙距課程及學習資訊等人道支援資訊，支援與一般為在囚者提供服務的社福機構無異，對於官員曲解基金性質深表遺憾。



逾26萬元網上捐款十天內退回

就著須退回的網上捐款，基金表示，相關捐款人將收到網上捐款平台系統發出電郵通知，而退款將於5至10日內顯示於捐款信用卡之月結單。

至於基金銀行戶口結餘，截至昨日（8日）為744.4萬元，根據紀錄，於真普聯停止執行支款指示前，有 19 張支票合共40.8萬元已經發出但尚未過數，有關款項包括支付已批出的支援及基金行政開支，基金會盡力跟進有關支票兌現情況。至於如有退回保釋金或未用法律費用等，相關人士可聯絡基金再作安排。

基金：與為在囚者服務的社福機構無異

鄧炳強早前批評612基金在監獄散播危害國家安全種子，基金強調，其成立宗旨是為受反修例事件影響的傷者及被捕者提供法律、醫療、情緒支援費用等人道支援，有特定服務對象，但其支援與一般為在囚者提供服務的社福機構無異，目的為協助囚友能盡早適應獄中生活、協助更生。