消費券︱陳茂波：已為數千人補辦消費券登記　長者相當滿意安排

本月初有市民因需補辦消費券登記資料大排長龍，政府上周增設3間服務中心，接受消費券計劃下須補交或更正資料的市民補辦重新登記手續，限期將於本周三傍晚6時屆滿。

財政司司長陳茂波今日（12日）早上出席商台節目時表示，目前已經為數千人補辦登記，進度很理想，昨日視察時可見長者對安排相當滿意。他指，有信心在截止前，來得及處理剩下個案。



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呼籲市民盡早前往補辦

陳茂波指，昨日到幾間中心視察過，過去一星期已處理幾千宗申請，中心的老人家基本上都滿意安排，「他們來的時候有點不開心，但走的時候都很高興」。他指，同事都盡心盡力協助市民重新申請，有信心在截止前來得及處理，職員已致電通知未補辦手續的人士，但有部分人未能聯絡或申請時未有留下電話號碼，呼籲市民盡早前往補辦。

申請過程中，有市民反映在填寫身份證「簽發日期」時有困難。陳茂波表示，因身份證號碼可能有其他親友會知道，但簽發日期沒那麼容易被其他人知曉，這可保障市民身份不會被盜用；此外，有部分長者的八達通由於長時間沒有使用而被鎖卡，或用同一張八達通登記兩次，職員會致電通知有關人士修正資料。

陳茂波提到，消費券計劃下支付平台互相「爭客」，商場商戶亦有提供優惠，認為消費券對經濟提振作用可能高於原本預期的0.7%。他認為只要疫情受控，全年經濟增長達到5.5%至6.5%並不困難，但留意到經濟復蘇步伐並不均勻，餐飲、和零售業情況較理想，但旅遊業、跨境交通和航空等仍受很大影響，目前政府精力會集中於爭取與內地通關。被問到會否再派發一次消費券，他指現時當務之急是集中處理10月派發的新一輪。

指港股以人民幣計價「原則上可取」 惟需考慮操作

中央近日公布跨境理財通，以及前海深港現代服務業合作區的方案。陳茂波認為香港與前海未來將會有更多協同發展，達到依托香港、著眼大灣區，透過先行先試，將政策輻射全國及面向全世界，也有助提升香港作為國際離岸人民幣樞紐的地位。

對於跨境理財通，陳茂波形容這是國家於逐步開放資本帳、打通區内資金自由流動方面踏前一步，認為第一步要穩妥、小心地走，所以初期會限制於風險較低的銀行產品，下一步可擴大至額度較大的保險產品，認為此舉對香港發展資產和財富管理有很大幫助。他亦提到，本港在金融方面擁有優勢，其中政府發行長達30年期的綠色債券，未來也會透過優惠計劃吸引企業發債，並希望有部分可作零售，讓市民可以購買，受惠於有穩定收入的產品。

金管局前總裁任志剛較早前提出，可容許港股以人民幣計價，陳茂波認為建議在原則上可取，例如香港股市面向國際，投資者使用美元為主，不過「南向通」則是以人民幣為主，可考慮能否實行相關安排。不過他指，需同時考慮操作問題，例如若同時容許人民幣和港元計價，可能會出現兩個資金池，導致出現「套戥」情況。