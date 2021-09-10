消費券｜八達通派18元增值額　合資格者最遲今日領取　謹記三方法

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】八達通早前公布一系列消費券優惠措施，其中「月用月賺賞」於周四（9日）開始發放50元增值額。八達通昨日表示，將於一周內陸續更新符合資格用戶的名單。

此外，八達通早前推出的「早登記先賺賞」，向合資格用戶派發18元增值額，最遲於今日（10日）領取，若逾期未有領取，增值額將被取消。若用戶未知悉是否符合資格，可到八達通網站查詢。



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八達通早前推出「早登記先賺賞」，於政府消費券計劃網站，成功登記選用八達通卡的用戶，並將該八達通卡加入八達通 App，首200萬名用戶則可獲發18元增值額。而首批18元增值額由8月3日起陸續發放，最遲領取日為9月10日。用戶可到八達通網站，以查詢是否屬於200萬名合資格的領獎用戶，以免錯失優惠。

按此查閱得獎結果︰八達通網站

18元增值額共3種領取方法

至於領取方法方面，若用戶經查詢後，或收到八達通App通知，獲悉已符合獲獎資格，須於今日領取18元增值額。領取方法共有以下3種︰

1）若用戶的八達通卡已綁定八達通App，收到領取通知後，可透過手機NFC功能，將八達通卡放在手機上，「嘟」一聲後則可成功領取。



2）若用戶的八達通為非實體卡，則可直接於App內領取，增值額即直接存至非實體卡內。



3）用戶亦可親身到港鐵站內的八達通服務站拍卡領取。



合資格的用戶亦可於港鐵站內的八達通服務站，拍卡領取18元增值額。（八達通提供）

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此外，須注意的是，八達通昨日公布，「早登記先賺賞」8月份的50元增值額獎賞，將於一周內，陸續更新符合資格用戶的名單，用戶可在八達通App或八達通網頁查閲。