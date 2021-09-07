消費券｜長者排長龍補辦手續　陳茂波親口道歉：過程係有唔妥貼

大批未能領取消費券首期款項市民、特別是長者，連日來在旺角消費券秘書處大排長龍查詢與補辦。財政司司長陳茂波繼周日（5日）發文致歉後，今日（7日）出席活動後更親口道歉：「見到唔少長者舟車勞頓，我實在感到非常之抱歉。」他承認消費券登記手續過程「唔妥貼」，估計仍有數千市民未補交資料，重申已延長補交資料期限至本月15日，昨起亦加設了3間補辦中心。



陳茂波。（資料圖片／羅君豪攝）

陳茂波周日發表網誌為長者要舟車勞頓到旺角辦手續致歉，今日出席活動後親口道歉：「見到不少長者舟車勞頓，我實在感到非常之抱歉。」他又承認：「今次消費券登記手續過程，事實上係有唔妥貼，令到老人家長途跋涉出嚟，我實在抱歉。」

+ 4

10.1向550萬市民發放第二期消費券

他指已安排加設3間補辦中心，仍有數千市民未補資料，但過去數天情況暢順。另外，下月1日起，將向550萬已登記市民發放第二期消費券，望振興零售業：「齊齊消費，帶旺經濟。」

+ 2

前海與香港「錯位發展」 陳茂波：香港具一國兩制優勢

中央一連兩日宣布粵港澳大灣區新政策，包括將前海合作區範圍由14.92平方公里擴展至120.56平方公里。被問到本港金融地位會否被削弱，陳茂波認為前海同香港是「錯位發展」，香港具「一國兩制」的優勢，金融是本港最有競爭力的行業，其次是稅制，匯聚金融人才，故認為香港仍有優勢，如何在全球競爭中保持領頭地位，會有戰略考量及部署。