陳茂波：港深邊境大片土地未發展值得研究　吸引創科企業落戶

中央日前公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海深港合作區總面積擴大逾7倍至超過120平方公里。有政黨提出，新界北洪水橋一帶日後可以建橋及鐵路，日後駁通前海。



財政司司長陳茂波今日（12日）出席電視節目期間表示，港深邊境由東到西，有大片土地沒什麼發展過，值得研究日後如何發展，吸引更多創科企業落戶，從而配合日後前海發展，產生協同效應。



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債券通「南向通」很快公布

陳茂波指，鐵路的好處在於集體運輸、環保、快捷，日後新界西和前海、珠三角以西地區的聯繫，值得仔細研究，尤其現時香港整個邊界由西到東，禁區位置都沒什麼發展，十分值得研究。

他提到，落馬洲河套區於首階段2024年有8座建築物落成，但承認仍然未夠，希望有更多地方集中落戶創科企業，帶動就業、稅收等。因此他認為，沿著深港邊界由東到西，有大幅未發展的土地有需要重新檢視用途。

較早前有傳媒報道指，債券通的「南向通」有望於今年國慶前開通，但一直未見實質進展，陳茂波表示很快會有宣布。他又指，不擔心前海與香港未來定位太似，會「掏空」香港，指如果調校視角，改革開放初期香港製造業北上，本港一樣可轉型為金融業及高增值服務業為主的經濟。