宣誓範圍再擴大　林鄭：下階段要求其他公職人員宣誓　李家超統籌

立法會今年5月通過《公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，將公職人員宣誓涵蓋至區議員，政府計劃再擴大宣誓範圍。特首林鄭月娥今日（12日）表示，下一階段將要求其他公職人員宣誓，但未透露屬哪些機構或層級，政務司司長李家超會抓緊有關工作，希望盡快公布詳情。



▼首批區議員宣誓 由民政局長監誓▼



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林鄭月娥今早出席《施政報告》公眾諮詢會，有市民問及政府會否擴大宣誓範圍，例如教師，林鄭回應指，《港區國安法》第6條要求，香港特區居民在參選或就任公職時應當宣誓擁護《基本法》，效忠香港特區，現時所有公務員、政府僱員已完成宣誓，「下一階段要做其他公職人員，今日不能詳細透露是哪一類公職人員，或哪些機構、層次的公職人員需要宣誓。」

政界早前預計，政府資助機構以至醫管局、機管局、平機會等法定機構，均需要參與宣誓。醫管局主席范鴻齡今年5月曾表示，相信將來醫管局的管理層需要宣誓擁護《基本法》和效忠特區，其餘大部分員工的工作以醫療決策為主，與管理無關，因此認為未必需要每名員工都進行宣誓。

政務司司長李家超絀統籌公職人員宣誓事宜。（資料圖片）

區議員正分批宣誓

首場區議員宣誓儀式日前舉行，由港島區區議員打頭陣，共24名區議員參與，包括涉及初選案的灣仔區議員會主席楊雪盈等；屬民主派的蔡志強拒絕出席，被民政局長即時DQ。楊雪盈、民主黨蘇逸恒等7名區議員，被政府質疑宣誓有效性，需提供額外資料，以決定其宣誓是否有效。