市民嘆前年派錢4千無份耿耿於懷　林鄭：汲取教訓再派錢不會複雜

特首林鄭月娥今早（12日）在西九戲曲中心舉行最後一場公眾諮詢會，現場50名參與市民，連同網上發問共提問了近50條問題。市民鄧女士發言時提到，未能受惠政府前年的4000元關愛共享計劃，對此「耿耿於懷」，批評政府不應因她有安排退休生活而削減其福利。



林鄭月娥回應指，完全聽到鄧女士「那種耿耿於懷的心情」，指政府已汲取了教訓，「如果政府財政理想冀與市民分享，不需要做那麼複雜的東西。」



特首林鄭月娥今早（12日）在西九戲曲中心舉行第二場公眾諮詢會。（資料圖片/張浩維攝）

因有資產無法取4千元 鄧女士批政策不合理

鄧女士在會上表示，本身有兩個物業，一個是自住單位，一個是與家人花了4.5萬元買了700呎的農地，作消閑耕種之用，但因此無法取得政府前年派發的4000元，「我都唔係差嗰幾千蚊，係我有能力安排我退休後生活，點解你就要cut咗我福利呢？係咪退休長者就等政府安排，咩都無喇，就橋埋手喺屋企等政府，有咩就攞咩先好？」

林鄭回應時先稱「不好意思」，解釋派4000元是本屆政府財政司司長陳茂波第一次所謂「派錢」，是要按需要而派，「但我們都汲取了教訓，如果政府財政理想冀與市民分享，不需要做那麼複雜的東西。」

鄧女士在會後說，理解有政策安排上的限制，「ok嘅」，但亦不滿政府因為沒向她派4000元，認為安排無理。她解釋自己不喜歡四處去，所以買下一個地方讓自己耕種，因而影響到福利並不理想，呼籲政府構思政策時應看得更深，「政策是人訂家嘛」。她又指，自己做好退休生活的安排，「係幫咗政府輕鬆咗，原來變相cut我，我係抗拒。」

鄧女士指自己是隨機獲抽中參與公眾諮詢，形容事件在其心中已是「過咗啦」，只是難得今日有機會發表意見才舊事重提。她透露曾多次去信政府，卻被數次要求作書面來往，決定放棄。

印度裔與會者狄哲龍認為政府有能力阻止，質疑傳媒標籤「南亞」的做法，認為政府可立法處理。（周禮希攝）

節目休息時間 林鄭承認有歧視南亞人問題

印度裔與會者狄哲龍在會上指，針對少數族裔的「南亞兵團」歧視問題嚴重，指他們在申領護照時、回內地因沒華人血統而遇到困難。他透露，自己在節目休息時段獲林鄭回應，承認有歧視問題，反問：「休息時講咗，點解唔喺電視度講？雖然我嘅問題未必係《施政報告》裡有（處理）嘅問題，但呢個問題都係影響施政。」

他認為政府有能力阻止，質疑傳媒標籤「南亞」的做法，認為政府可立法處理。對被歧視為南亞人的問題，狄哲龍表示，少數族裔的年輕人很辛苦，就算想幫香港發展，都被傳媒標籤為「南亞兵團」。

創科人認為林鄭回答夠「落地」

獲大埔民政署邀請參與公眾諮詢的余先生指，林鄭整體上回應「落地」，解釋到政策上有限制，並於有限時間盡力回應問題。不過對於創科與就業安排，他認為林鄭看似沒具體行動，希望兩地相關安排盡快有公布。