「社福TEAM動力」10人戰選委　倡特首設KPI　改善整筆撥款制度

香港選舉改制後，選舉委員會選舉本周日（19日）舉行，其中社福界競爭最激烈，由23人競逐12個議席。10名社福界人士組成「社福TEAM動力」參選，促請政府致力改善房屋、貧富懸殊等民生問題，同時希望政府增加機資助金額，以及重啟長遠福利規劃等。4名成員接受《香港01》訪問時表示，若當選將聯同其他社福界選委，要求特首恆常與他們會面，從而了解業界訴求及跟進工作進度。

10名成員當中，聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴的身份獲外界關注，作為港澳辦前副主任陳佐洱的女兒，她調沒感到壓力，「Daddy係Daddy，我喺我」，她認為自己多年在社會公益服務的經驗，可向外界展示她希望繼續為香港社會和市民服務的決定，「香港需要有心、真正為社會去諗嘅人，無論人哋點樣講我，我都係呢份心。」



樂群社會服務處總幹事黃萬成表示，團隊有三方面訴求，包括團結各社福機構，解決房屋、就業等問題、增加機構資助金額及重啟長遠福利規劃等。（廖雁雄攝）

黃萬成：整筆撥款計算不理想

樂群社會服務處總幹事黃萬成表示，團隊有三方面訴求，第一是政府應致力解決房屋、醫療、貧富懸殊等問題，想辦法「有富共享」，讓基層市民同樣分享到繁榮經濟的成果；第二，政府應關心業界困境，他強調整筆撥款津助計算不理想，「業界一直覺得政府畀唔夠，但政府覺得唔係，係用得唔夠好」，他形容情況拉鋸多年，令業界有怨氣，「同工不同酬」的情況令從業員缺安全感，看不到未來前景；第三，政府缺乏長遠的福利規劃，面對老齡化等問題，在配套和對照顧者的支援不足。

社會福利諮詢委員會成員李漢祥稱，業界認為政府有五個「唔夠」，包括「唔夠」金錢、人手、地方、資源，以及「唔夠膽做」。他認為政府應思考如何吸引、挽留和發展人才，以多元渠道作福利發展。

社會福利諮詢委員會成員李漢祥認為政府應思考如何吸引、挽留和發展人才，以多元渠道作福利發展。（廖雁雄攝）

全轉團體票 黃萬成稱獲授權機構代表高瞻遠矚

選舉改制後，社福界選委選民組成，由上屆14,241名註冊社工，改為144張團體票，選民人數大跌，被質疑代表性不足。黃萬成表示，業界從業員並非只有註冊社工，亦涉及不同工種，他又指獲授權的機構代表有行政總裁、委員會主席等，認為他們「高瞻遠矚」，透過他們投票產生選委更易被業界接受。

李漢祥則指，整筆撥款津助制度的檢討報告中，涵蓋164個資助機構，當中只有8,090人註冊社工，其他為非註冊社工，反映業界多元化，強調機構授權代表可代表各方面的持分者。香港志願者協會執行主席葉振都稱，以其協會為例，10名受薪員工只有一人為註冊社工，但不代表其他人不關心弱勢社群，「點解一定註冊社工先有票？」

香港志願者協會執行主席葉振都認為，過往礙於政治角力，立法會經常出現流會、拉布等情況，令特首難以有所發揮。（廖雁雄攝）

陳晴倡未來特首應設KPI

新一屆選委可提名及選出特首和立法會議員，被問到下屆特首應具備甚麼條件？陳晴認為，應由有志於治理香港、勇於承擔的「愛國愛港」者擔任，須真正解決香港的經濟、民生等問題，「唔係話呢件事容易做我做吓就得，嗰件事好難或者任內做唔到就唔做，或者要Cross department（跨部門）或者歷史遺留落嚟嘅問題，填海、丁權好複雜唔好去搞」，強調該人不應有這樣顧慮。

陳晴又指，現時香港需要的領袖應有個人魅力外，亦要與時並進，融和不同派系的意見，「不同派系有不同意見，點樣可以融和到大家團結一致，我覺得呢個係一個大挑戰」；同時她認為應做到「上傳下達」，將基層、市民的心聲帶給中央，亦要落實好中央意見，建議未來特首應設立KPI（關鍵績效指標）。

葉振都認為，過往礙於政治角力，立法會經常出現流會、拉布等情況，令特首難以有所發揮。他相信新選舉制度下，政治障礙可大幅減少，未來的特首參選人應該要大膽規劃，將目光放遠，設計好香港未來的藍圖。

對於如何評價現屆政府，黃萬成形容特首林鄭月娥和勞工及福利局局長羅致光是一個「好夢幻嘅組合」，當年整筆撥款津助制度正正由兩人擔任社會福利署署長及立法會議員時提出，從此令業界陷入「水深火熱」。黃成稱，直至今天再出現同一組合，兩人看到制度對業界帶來怨氣，理應要有勇氣面對，強調不一定要廢除，但至少要完善。

聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴指，現時香港需要的領袖應有個人魅力外，亦要與時並進，融和不同派系的意見。（廖雁雄攝）

父親為陳佐洱 陳晴不感壓力稱具服務社會經驗

今次社福界選舉中，外界關注陳晴的身份為港澳辦前副主任陳佐洱女兒，陳晴直言沒感到壓力，「Daddy係Daddy，我喺我，每個人唔可以揀自己嘅Daddy、Mammy係邊個」，她認為自己多年在社會公益服務的經驗，可向外界展示她希望繼續為香港社會和市民服務的決定，「今次心態好平常心，我背景代表一批內地在香港的新香港人，我只係其中一個」，她希望更多新移民和香港人，可加入團隊為香港做得更多，「香港需要有心、真正為社會去諗嘅人，無論人哋點樣講我，我都係呢份心。」

有指政府計劃今年內修訂《社會工作者註冊條例》，禁止干犯國安法而被定罪人士擔任社工。黃萬成表示，現時干犯傷害他人等罪行列入註冊條例附件二，除非獲15位成員一致通過，有特別考慮才會容許註冊，「如果傷害他人都看得咁重，如果你話經過法庭證實違犯《國安法》，即係對社會、國家、有啲人造成傷害，咁嘅話無理由唔擺入去。」李漢祥認為，若犯法的人都可註冊成為社工，會影響社工的專業形象，認為修例有助業界正面發展，可令服務對象更尊重社工，以及吸引更多人加入。

「社福TEAM」已報名參選選委會界別分組選舉（社會福利界），詳細參選名單請參閱：

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