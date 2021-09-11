專訪｜獨立泛民戰選委　周賢明盼制度內盡做：當選提名他人選立會

選舉改制後的首場選舉委員會選舉，建制派空群而出報名，非建制派僅「小貓三隻」，包括獨立民主派周賢明參選社會福利界。他接受《香港01》專訪時表示，新選舉制度下難凝聚影響力，但認為應由對業界有認識的人參選，故決意與另外6名志同道合好友參選，「如果有人喺專業界入面搵唔到提名人，我哋都有兩個人做到，可以幫到佢選立法會，可能都已經係一個作用。」



「一千四百九十幾人投贊成，我哋都可以係唔同意嗰一個、兩個，如果覺得合理都可以一致，但如果覺得有保留，可以投其他意見」，周賢明直言「哪怕聲音微小，保持到就繼續做啦。」



3名非建制派人士中，只有他和狄志遠成功入閘，周賢明自言非政治立場鮮明的人，但對鄭松泰被拒入閘感失望，認為應讓政治光譜更闊的人參與，「我希望有非建制政團可以有機會，喺現時嘅議會制度發揮角色，如果無唯有希望有獨立有能力發揮角色。」



周賢明認為，新選舉制度下，難凝聚一定影響力，但他與其他社福界朋友認同，應該要由對業界有認識的人參選。（李澤彤攝）

周賢明自1991年起當選西貢區議員至今，有「長勝將軍」之稱，他在2000年成功當選社福界選委，及後於2011和2015年再度當選，這次與另外6人組成團隊參選，爭取連任。

周賢明稱，他與其他成員分別為學界、機構的主管等，與業界有緊密關係，參選為將業界關心的議題向特首和立法會議員表達，冀香港有共融、平等、互信和可持續發展的社會，「我哋成日都被人覺得政府唔係好聽到意見，有少少離地，我哋真真正正同市民有接觸，希望同市民接觸時收到嘅意見，無論佢（政府）鐘唔鐘意聽，我哋都可以表達出嚟。」

冀當選可予提名助選立會

選舉制度大變革，不少民主派表明無意參選拒當「花瓶」，到底進入選委會是否仍有作用？周賢明坦言，此問題是他報名前最大阻力，他曾與上屆選委討論，大家均認為在新選舉制度下，難凝聚一定影響力，但他和其他社福界朋友認同，應該要由對業界有認識的人參選，「全部人靜晒嘅時候，無人去代表咪好可惜。」

「個影響力一定唔係以往咁樣可以做到『造王者』，好似上一屆大家以為有機會去到Critical mass（群聚效應）同Significant others（一個好重要嘅第三者），無咗呢個角色。」

「但係希望就算一、兩位都好，我哋有機會喺五個界別入面，如果有人喺專業界入面搵唔到提名人，我哋都有兩個人做到，可以幫到佢選立法會，可能都已經係一個作用。」周賢明相信整個選舉制度並非一言堂，「無論特區政府，以致中央政府都唔想清一色嘅，如果唔玩清一色，政治光譜偏另一邊嘅人都可以接納。」

周賢明表示，爭取提名過程不易，更有機構向他表達擔憂。（李澤彤攝）

資審委曾問簽反《國安法》聯署 強調反映市民憂慮

今次選委選舉，只有13個界別分組有競爭，社福界選委由23人競逐12個議席，已是競爭最激烈的分組。周賢明認為，具競爭性選舉的美麗之處，在於過程中能將理念帶出，被其他人質詢，從而引發討論。他強調，即使他們7人最終無法當選，至少在選舉過程中能推動社福議題討論，「一千四百九十幾人投贊成，我哋都可以係唔同意嗰一個、兩個，如果覺得合理都可以一致，但如果覺得有保留，可以投其他意見」，他直言「哪怕聲音微小，保持到就繼續做啦。」

不過選舉制度大刀闊斧修改，參加者需過重重難關。周賢明表示，爭取提名過程不易，更有機構向他表達擔憂；即使取得足夠提名，仍要過資格審查委員會一關，周賢明一度接獲資審會查詢，要求回應簽署反對《國安法》聯署一事。

周賢明強調，聯署在法例生效前簽署，當時中央、特區政府仍未公布法例的詳細內容，他與其他區議員只是如實表達意見，反映市民憂慮，「由於資審會本身都要考慮各方面嘅嘢，都考慮埋我過往喺區議會嘅言行，我相信呢個都係曾經自己考慮過，需唔需要喺呢個時候提早去驗身呢？但我自己都覺得平常心去處理啦」。

被問到有否想過無法入閘？周賢明稱這次只是參選社福界選委，「如果我一路喺香港咁多年，我哋覺得香港有自由表達唔同嘅意見，同埋將我哋唔滿意嘅地方講出嚟，如果連呢啲都唔得，或者因為呢個原因入唔到閘，我諗係好好顯示畀到其他人知道。」

周賢明與另外六人組成名單參選社福界選委。（資料圖片）

對鄭松泰被DQ失望 暫無意選立會

最終資審委結果出爐，三名非建制派，只有他與狄志遠成功入閘，去年留任議會的鄭松泰被DQ，連帶喪失立法會議席。周賢明自言非一個政治形鮮明的人，「可能我唔係一個政治人，我係一個傾向非建制嘅社工，工餘參與地區事務」。他直言對鄭松泰被拒入閘感驚愕、失望，一直希望政治光譜可以更闊，讓更多人參與，「我本身係獨立無政黨，但我覺得希望有非建制政團可以有機會，喺現時嘅議會制度發揮角色，如果無唯有希望有獨立有能力發揮角色，但獨立無政團嘅喺立法會相對困難。」

那麼若成功晉身選委會，會否有意再下一城，參選年底立法會選舉？周賢明稱「呢刻暫時不會」，他認為立法會應由有心有力，以及對香港有遠景的人加入，又指社會工作是他的首選。周賢明希望，可由年輕人擔任立法會議員一職，指現屆區議會不少年輕議員有理想、遠景，可惜不少人已辭職，慨嘆現時社會環境難令非建制人士參選。

稱改制後如恢復「間選」 難接觸團體選民

改制後社福界選委的組成，由上屆14,241名選民，改為144張團體票。周賢明不諱言選情嚴峻，現時距離選舉時間較短，亦難以接觸相關團體，「除咗我哋之外，都有不同候選人或者背後支持人，一路好早做聯繫工作。」他不希望最終只有少數人投票，「無論佢哋支持邊一名，或者只支持一位或十二位，總之佢哋投票就係最重要，呢個就係無咗萬幾個社工投票嘅機會換取返嚟，希望佢地珍惜。」

「其實個制度改變咗，如果我哋呢7個行出去，係畀一萬多個社工去投票，俗啲講我哋可能繞埋手，咩都唔使做，因為喺業界自己一路過往有工作」，周賢明期望各團體可以多聯繫他們，讓他們解釋理念，如整體社會福利規劃，整筆撥款的撥款基準等。

面對社福界選委組成改變，周賢明憶起，社聯前總幹事許賢發當年向他拜票，希望支持他參選立法局社福界議員，當時的選舉制度正是由團體票選出。周賢明認為，現時情況有點像恢復「間選」，透過團體票選出代表，他指雖然關心的市民不多，「但其實係好重要，我地呢7個『傻更更』希望畀市民知道重要，哪怕我哋只係最尾一席、兩席、三席入到，但係都好重要，因為係得來不易。」

信《基本法》列明雙普選目標無抹走

香港政治前路未明，周賢明認為現時有點「還原基本步」，需要重頭來過、重新開始，「原本《基本法》講咗，行政長官全面普選、立法會全面普選目標係喺到，但用個time line（時間線）嚟講，係褪左少少或者褪得好多。」他認為現在要由頭開始起步再追，時間更加緊逼，但呼籲大家要向前看，「《基本法》所寫嘅目標，無抹到走，我哋應該諗下，剩返個20幾年時間可以追得番。」

周賢明已報名參選選委會界別分組選舉（社會福利界），詳細參選名單請參閱：

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