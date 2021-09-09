本地新冠疫情受控下，香港與內地通關時間表自然成為關注點，昨日（8日）特首林鄭月娥到立法會出席質詢環節期間，通關一如所料成為議員的提問焦點。

當中值得留意的，在於最近數天，先後有多名建制派人士，提出香港應早日推出健康碼，或是類似的追蹤功能，務求讓本地防控措施與內地對接，有人更提倡「自願通關」，即如果不怕「被追蹤」，允許部分人率先使用健康碼，推行港康碼與粵康碼的訊息互認。

有建制派人士指，要和內地做到「聯防聯控」，在防疫措施上對接，自是不可或缺的一步，這一點正好是現時香港所缺少的，因此大家未必是有意識地在同一時間提出類似意見，而是現時建制派的共同願望。



「港康碼」不了了之 安心出行無追蹤功能

去年8月中內地與澳門已經通關，「粵康碼」和「澳康碼」資料互認，並設立熔斷機制，在疫情升溫時恢復執行隔離檢疫措施。香港方面，其實在去年中，特區政府已提出推動「港版健康碼」。去年8月，創新及科技局局長薛永恒已表示，「港康碼」技術上已準備就緒，待疫情平穩將可推出，但由於同年11月本地爆發第四波疫情，「港康碼」不了了之。政府最終推出的「安心出行」應用程式，亦不設追蹤功能，變相削弱了「鎖定高風險區域」的意義。

及至今年5至6月，由於本地疫情逐步緩和，建制派及商界已多次提出可與內地盡快討論通關，坊間提出的方案不少，包括便利商界的「大灣區商務氣泡」、點對點旅遊項目等等，但一律沒有下文。近日更有消息傳出，香港與內地通關或需待明年北京冬季奧運會完結後，才有機會實行。

建制連日催促健康碼

不過近日建制派輿論風向，出現微妙變化，傾向透過催促政府推動健康碼，促成中港通關。先是港區全國政協委員屠海鳴撰文指，香港與內地一直未能通過，其中一大原因是港府以各種理由拒絕推行健康碼，影響香港與內地通關。屠海鳴指，政府以「制度不同」為理由，不贊成採用健康碼，但早在去年8月，澳門與內地已經通關，「粵康碼」與「澳康碼」實現了訊息互認，操作非常簡便。

他提到有人建議實行「自願通關」的政策，例如有分居內地和香港的家庭、有港商在內地投資辦廠等，如他們當中一些人不怕「被追蹤」，可在自願的原則下，允許這一部分人率先使用健康碼，推行港康碼與粵康碼的訊息互認，實現「部分通關」。

另一邊廂，林健鋒日前在報章撰文，促請政府盡快推出健康碼，讓市民熟習，為日後粵港澳全面恢復往來做好準備。他又建議設立「大灣區通道」，讓已接種兩劑疫苗及完成檢測的商務客，及探親看病等指定原因往來的居民，可以免隔離往來。

及至昨日，多名立法會議員向林鄭追問通關問題，其中民建聯主席李慧琼問到，會否使用「健康碼」或「港康碼」，令中央更加放心，有利於我們爭取全面通關；實政圓桌田北辰建議實行「回鄉易」，先試行一個深圳與香港版本的「健康碼」；工聯會麥美娟直接建議，改良現有的「安心出行」，加裝追蹤功能，與內地的「健康碼」接軌。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：無法通關難談融合

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，本地感染個案持續清零，已有足夠基本條件談通關，這本身亦是社會各界的強烈訴求；加上中央連番強調香港需要融入國家發展大局，也促使建制派更熱衷於想方法解決現時的通關障礙：「前海發展區是擴大了，可是如果連關都通不了，還談什融合？」

因此劉兆佳認為，建制派未必有意「夾定」在相近時間提出健康碼的要求，但在前述背景下，建制派同時感到「時機成熟」，是以有更大誘因推動健康碼，從而促進兩地通關。

林健鋒：可自願使用健康碼

林健鋒向筆者表示，通關是很多港人都想看到的事情，但要和內地談通關，彼此之間總需要一些「common ground（共同點）」，做到在防疫上「聯防聯控」，例如採用鼻咽拭子採樣，增加檢測的準確度，這與內地的方向一致。當然他也覺得在實施前一個多小時才公布太過趕急，但總是個好的方向。

健康碼方面，林健鋒表示道理相同：如果香港要和內地通關，推動香港的健康碼，與內地的健康碼互通互認，談通關一定容易得多，因為內地方面也可以通過健康碼，得知香港的疫情風險狀況：「通關不是單一方面的事，是雙向的，問題是我們有沒有足夠準備呢？」

他指，明白到有部分市民或會擔心私隱等問題，不太願意使用會紀錄行蹤的健康碼，但認為大可分開處理，如果不用前往內地，大可不使用相關程式，亦即自願使用。

（資料圖片）

麥美娟：通關是建制派共同願望

麥美娟表示，建制派一直以來都有個共同想法：既然香港本地疫情已基本清零，對於內地來說輸出病毒的風險很低，理應有足夠條件談通關，業界和不少市民都對此表達強烈的訴求。因此，既然內地重視「聯防聯控」，香港在防疫措施上自然需要一些對接，所以大家都在想辦法，香港如何可多做一步。

所以她認為，未必是建制派有意在同一時間帶出同一個議題，但通關確是建制派共同的期盼，因此大家都有類似的想法。麥美娟亦呼籲，即使「安心出行」加裝追蹤功能，都只會用於防疫上，市民不應太過陰謀論：「講真，如果真係咁怕私隱外洩，申請消費券、派一萬蚊要交嘅個人資料仲多啦！」