麥美娟倡安心出行加追蹤助通關　林鄭：若內地提條件港府全力達致

香港與內地通關未有時間表，近日多名建制派提出盡快推出健康碼，與內地和澳門的健康碼互通，為日後商討通關做好準備。特首林鄭月娥今早出席立法會「質詢時間」，工聯會議員麥美娟提及，現時「安心出行」應用程式並無追蹤功能，問政府可否改良、加裝追蹤功能，與同內地健康碼接軌，創造通關條件。



林鄭月娥回應指，不回應太技術的問題，但當局很快與內地部門對接，「若果內地有關當局提出一些先決條件，可以有利於通關，特區政府一定會盡全力達致有關情況。」



林健鋒：港澳內地健康碼需互通 為商討通關準備

行政會議成員、經民聯議員林健鋒表示，歡迎政府今日起全面恢復「回港易」計劃，相信可方便粵港澳居民三地居民公幹和探親等，但認為政府一定要盡快推出健康碼，讓市民熟習使用。

他指，有關措施並非新事項，政府自去年年中已表示完成研發，但至今仍未能推行，香港需要一個機制，讓香港健康碼能夠與內地和澳門的健康碼互通，為日後商討通關做好準備。

有港區政協委員日前撰文，質疑港府官員以「制度不同」為理由當「擋箭牌」，不贊成採用健康碼，但早在去年8月，澳門與內地已經通關，「粵康碼」與「澳康碼」實現了訊息互認，操作非常簡便，「由於澳門太小，在一些人看來，其任何經驗都無法在港複製，正是這種自以為是的執迷和專斷，限制了香港抗疫的視野和思維。」