香港民研：林鄭評分35.6分　陳茂波派錢甩轆後支持率淨值重回負數

香港民意研究所今日（14日）公布主要官員評分，特首林鄭月娥最新得35.6分，為2019年6月反修例事件爆發以來新高。司長方面，政務司司長李家超評分增幅最大，較一個月前上升2.2分，至37.5分。

因派發「電子消費券」，上月支持率淨值一度「由負轉正」的財政司司長陳茂波，經過本月初「派錢日」大混亂，大批長者因填錯或填漏資料，而一連幾日逼爆消費券計劃秘書處後，支持率淨值重回負數，更進一步大跌8個百分點，到負5個百分點。



林鄭評分反修例以來最高 李家超按月升2.2分

香港民研在9月6日至10日以電話訪問1,000名18歲或以上香港居民，林鄭月娥評分較8月20日至26日的調查上升1.8分，至35.6分，支持率淨值上升7個百分點至負41個百分點。

政務司司長李家超評分為37.5分，較8月9日至12日調查上升2.2分，支持率淨值為負11個百分點，與上次調查持平。財政司司長陳茂波上升0.6分至41.9分，但反對他出任財政司司長的比率增幅更為顯著，令支持率淨值不升反跌，至負5個百分點，較上次調查下跌8個百分點，由正轉負。律政司司長鄭若驊上升0.6分至28.3分，支持率淨值為負35個百分點，上升4個百分點。

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評價最高局長為黃錦星 最低為楊潤雄

問責官員之中，以運輸及房屋局局長陳帆支持率淨值升幅最為顯著，較6月30至7月8日調查上升9個百分點，最新報5個百分點，是2018年5月以來新高。支持率淨值最佳的是環境局局長黃錦星，為14個百分點；而教育局局長楊潤雄則最低，為負27個百分點。