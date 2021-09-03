民研：92%受訪者認為限聚令太緊　急升28百分點　團體倡放寬4人聚

香港民意研究所今日（3日）發布最新的限聚指數結果，其中限聚指數目前由上周末（8月28日）的12.3逐步回升至17.1，而認為目前防疫措施太緊的百分比亦由64%上升至92%。兩項指數提升與本港確診數字過去一星期逐漸回落至今日0確診成反比例，而認為防疫措施合適的百分比，則與確診數字同步回落，由14%降至3%。



復興經濟民生大聯盟發言人章彤輝指，多數受訪者認為防疫措施太緊似乎已是新常態，雖然理解政府決策有自己的理由，但認為他們應向市民作一定解釋、說服的工作。他又提到，4人限聚對各行各業都有所影響，應思考是否仍維持4人，與及如何說服市民措施合理，希望在最低影響經濟及民生的情況下度過疫症。



調查顯示，認為目前防疫措施太緊的受訪者有92%。（香港民研報告截圖）

章彤輝評論指，港府一度推出的旅遊氣泡已經消失，早前強調以清零為通關目標的說法似乎亦已放棄，又認為政府似乎只着眼在短期目標，沒有長遠的抗疫計劃，建議政府應梳理訊息發放機制。另外，政府公佈將延長未來一年豁免或寬減36類收費的措施，章認為這樣做對社會多少有正面的鼓勵。

香港民研在8月16日至23日，以電郵成功接觸群組成員7,456人，回應比率為8.1%，抽樣誤差為95%置信水平。

東京奧運在受訪者中最常被人討論。（香港民研報告截圖）

近月東京奧運最受關注 阿富汗討論度高於未來選舉

另外，香港民研亦發布「我們香港人」意見群組調查，在8月27日至9月1日期間，以電郵網上調查方式，成功訪問4,513名12歲或以上香港市民群組成員，問受訪者過去一個月與其他人提及或討論各種時事的頻率。當中發現有46%人經常討論到東京奧運，33%人經常討論新冠疫情、24%人經常討論阿富汗危機，而經常偉到教協、民陣、支聯會、香港律師會等有11%，而經常提及未來一年香港選舉的受訪者，只有4%。

學生指年輕人對議會無想像空間 陳家洛：「另類聲音」阻力大

法律系學生James表示，對比去年民主派初選的熱衷參與，不少年輕人對香港議會政治未來已沒太多想像空間，而且不少專業團體等宣布解散亦令人感到疲勞。至於東京奧運中有不少香港運動員取得佳績，則令市民不論政見都受感動，刺激到港人討論的意欲。而接種疫苗、限聚的討論，則與市民實際生活有關。

James亦提到，不少港人希望香港獲國際關注，但身邊港人不太有興趣深入了解阿富汗情況，相信年輕一代或較缺乏國際視野。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛指，新一屆的選舉委員會選舉競爭不大，整個氣氛環境對「另類聲音」的阻力很大，故理解市民為何不太關注。他表示，今次調查中對選舉的關注度之低令他驚訝，但留意到港人仍有關注奧運、阿富汗等時事，指阿富汗的事件亦引申至其他大國國力抗衡間的預測、人權問題。