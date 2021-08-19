香港研究協會：自由黨列榜首　民建聯跌至第二與熱血公民同分

香港研究協會今（19日）公佈「市民對第六屆立法會議員及政團」的評分調查，9個在立法會內擁有議席的政團中，自由黨得2.2分，排名上升一級至榜首。民建聯錄得0.25分的最大跌幅，排名下跌一級，與熱血公民同分並列第二。而新論壇只得1.84分，續居榜末。



至於20位地區直選及「超級區議會」議員中，田北辰得2.55分，取代謝偉俊位列眾議員之首。 至於評分變化，有14人的評分下跌，包括「超級區議會」的李慧琼及周浩鼎；港島葉劉淑儀、張國鈞、郭偉強；九龍東柯創盛、謝偉俊、黃國健等，當中評分跌幅最大的是謝偉俊，他的得分為2.26分，跌0.52分。



香港研究協會今（19日）公佈「市民對第六屆立法會議員及政團」的評分調查。（香港研究協會網站截圖）

自由黨取代民建聯列榜首

香港研究協會於2021年7月28日至 8 月17日成功訪問了1,071名18歲或以上市民，請受訪者對所屬選區直選和「超級區議會」立法會議員的表現，以及在立法會內擁有議席的9個香港主要政團之支持度進行評分，以1分為最低分，5分為最高分。

調查顯示9個在立法會內擁有議席的政團中，自由黨得2.2分，雖跌了0.08分，但仍取代民建聯位列榜首。是熱血公民上升0.04分至2.19分，與民建聯同分並列第二。排名第四的工聯會得2.16分，跌0.12分，排名第八的經民聯只得1.91分，跌幅為第二大，大跌0.19分。

田北辰取代謝偉俊列眾議員之首

20位地區直選及「超級區議會」議員中，田北辰得2.55分位列眾議員之首。有14人的評分下跌，包括「超級區議會」李慧琼、周浩鼎，香港島葉劉淑儀、張國鈞、郭偉强，九龍東柯創盛、謝偉俊、黃國健，新界東葛珮帆、陳克勤及新界西麥美娟、何君堯、陳恒鑌、梁志祥，當中評分跌幅最大的是謝偉俊，跌幅為0.52分。

相反評分上升的只有6人，包括九龍西梁美芬、鄭泳舜、蔣麗芸；新界東容海恩及新界西區田北辰、鄭松泰，當中評分升幅最大的是梁美芬，得分為2.49分，升0.26分。

至於分區排名，香港島葉劉淑儀、九龍西梁美芬、新界東葛珮帆續排榜首，九龍東榜首之位由柯創盛取代謝偉俊，而新界西榜首之位則由田北辰取代麥美娟。至於「超級區議會」，李慧琼的評分繼續較周浩鼎高。

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香港研究協會：評分偏低反映市民普遍未滿意

香港研究協會表示，所有政團及議員的評分皆徘徊在1.84至2.55分之間，遠低於3分的一般水平，並約有七成政團及議員的評分較去年12月調查下跌，反映普遍市民對政團及議員的表現仍未感滿意。