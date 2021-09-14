參選特首？陳茂波稱「唔諗其他嘢」　洪水橋、古洞商業地改建住宅

特首選舉明年3月舉行，被視為熱門人選的財政司司長陳茂波接受傳媒訪問時，未有正面回應，只說近兩年工作範疇內挑戰很大，在風高浪急之時「支援企業、盡量幫輕市民」，正全力以赴做好手頭工作，「唔會諗其他嘢」。

對於新界北發展，陳茂波指，為配合前海深化改革及深圳發展，未來會沿著邊境尋找發展用地，作為工商業用途供新界居民原區就業，香園圍口岸一帶有潛力補足河套區成為創科重地；洪水橋及古洞北／粉嶺北原本規劃作商用的地皮，則可騰出建屋。



財政司司長陳茂波回應參選意向時，表示正全力以赴做好手頭工作，「唔會諗其他嘢」。（李澤彤攝／資料圖片）

邊境發展產業 吸引企業落戶「交稅」

陳茂波表示，隨著香港及深圳合作發展明朗化，新界北的原規劃將重新布局，邊境土地需要重新審視，尋覓適合土地供發展不同工商產業，「會從東到西掃一次，重新檢視一下可作發展用途」，坦言與深圳的合作過程中，若果香港應該盡力吸引企業落戶，「交稅也交給我（港府）啦」。

隨著深圳發展明朗化，他指在邊境可供發展的土地，最重要是工商用地，須「打通」人流物流，包括研究將洪水橋與前海以鐵路連接。若邊境覓地有進展，洪水橋和古洞北／粉嶺北的商業地則可以考慮改作住宅，以解中短期房屋需要。

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陳茂波指，整個新界北規劃布局改變，既可滿足新界居民原區就業，也可協同深圳發展。他又提到新界北發展，會以創新科技為重要範疇，除了新近公布的前海方案，過往港深一直探討河套區發展科創產業，但該區面積只有0.88平方公里，他認為應該放眼去年開通的蓮塘香港圍口岸。