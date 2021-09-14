民建聯倡洪水橋鐵路駁前海　洪為民：香港可發展化妝品、食品產業

民建聯今（14日）舉辦「新界北 香港新中心」圓桌會議，該黨立法會議員劉國勳呼籲當局盡快興建洪水橋至前海的跨境鐵路，並要求當局設法爭取在10年內完成新界北的發展，及延長口岸開放時間等。



前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民指，前海發展可舒緩新界西北就業問題，未來香港可發展醫療、精密機器製造、食品和化妝品等產業。



劉國勳說，發展新界北及做好港深合作經濟帶，最重要的是基建建設，建議興建接駁前海與洪水橋的鐵路，帶動新界西部發展，另外亦建議興建北環綫支綫接駁皇崗口岸。他又提出於文錦渡、羅湖及沙頭角口岸實施「一地兩檢」，釋放港方管制站土地。

洪為民：前海有助解決新界西北就業問題

洪為民認為，前海發展有助解決新界西北就業問題，相信港人能在前海找到合適工作，「天水圍去前海，有鐵路快過去中環好多，前海一樣有滙豐、恒生、東亞。」

他表示，在就業方面，不會全部人也受惠於創新科技，未來的深港合作經濟帶仍需要發展傳統產業。他認為，香港未來可以發展再工業化，例如在精密機器製造、食品和化妝品方面，香港也有優勢。他說，在香港傳統四大支柱上，香港需要「跳出框框」，要創新思維應對挑戰。

民建聯舉行新界北香港新中心圓桌會議。（周皓宜攝）

專家倡加快建設效率 設區域辦公室專責發展

中國（深圳）綜合開發研究院港澳及區域發展研究所所長張玉閣說，建設新界北有助解決香港深層次矛盾，包括房屋及產業結構失衡等問題，並稱港府應加快開發新界北的效率，應充份利用香港本地企業、在港中資企業及內地相關企業，在確保工程標準和施工質素的前提下，加快興建樓宇的效率。

他提出要打造香港「北科創、南金融」的發展格局，並引進內地的科研機構和高科技企業。

香港測量師學會規劃及發展組主席林家輝稱，希望盡快有鐵路接駁新界北與前海，除此之外，政府考慮建設海底隧道接駁兩地。他說，港府規劃新市鎮的速度較慢，建議政府簡化程序，減少掣肘，例如設置區域辦公室，專責處理新界北發展，以及簡化土地分類，將工業等用途歸入商業分類。