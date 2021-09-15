明日大嶼︱鍾國斌憂移民潮削土地需求　許正宇：必須對香港有信心

立法會會議今日（15日）舉行，有議員問及政府的「明日大嶼」填海計劃造價預料達6,240億元，香港財政的承擔能力如何、有否計劃尋求公私營合作發展。財經事務及庫務局局長許正宇表明，會以「雞尾酒療法」處理，即綜合多種方式發展。



許正宇：以「雞尾酒綜合療法」發展

新民黨主席葉劉淑儀透過黨友容海恩發問，指工程造價估算為6,240億元，香港未來數個年度都將出現赤字，會否考慮以公私營合作模式成立一間特定目的公司（special purpose vehicle），以便從資本市場及社會集資，用於推展各項基建工程項目，從而減輕公共財政負擔。

許正宇回應指，政府的目標是在未來一段時間內讓收支回復平衡，未來數年度的赤字也料將大幅收窄至200億港元以內。他指，政府制訂發展方案時會考慮不同因素，決定適用方案，現持開放態度，政府今年6月已聘請了顧問就未來交椅洲人工島詳細規劃，研究其財務安排，會通盤考慮相關因素。他強調，政府一直鼓勵私營機構提供公共服務，利用其靈活彈性和具效率的特點，提高生產力和鼓勵創新，又形容發展「明日大嶼」項目會採用「雞尾酒綜合療法」。

自由黨黨魁鍾國斌問及，現時香港移民潮未完，政府又鼓勵市民到大灣區發展，人口可能會持續下降，政府在規劃新填海計劃時，有沒有清楚評估未來人口結構。他認為，人口數量對於未來土地需求，可能產生影響。

許正宇回應指「必須對香港有信心」，認為土地是社會資產一部分，為香港未來發展提供基礎一定是好事，又指現時香港縱使面臨挑戰，但經濟數據總體上還是正面的。發展局副局長廖振新則認為，現時的人口狀況屬「短期波動」，須再看長期趨勢，可能到某個時間會出現人口淨移入。