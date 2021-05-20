梁粉張志剛再開火　斥林鄭明日大嶼只是空殼：人生有幾多個廿年？

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-20 11:44

特首選舉前哨戰隔空交火持續，全國政協委員、「梁粉」張志剛今日（20日）在報章撰文，指現任特首林鄭月娥於回應房屋問題時全無愧色、理直氣壯、若無其事，諷刺林鄭心理質素之佳比反修例時「大有進步」。 他狠批現屆政府解決土地房屋問題過慢，叫停郊野公園邊陲地帶建屋的研究，乃「欠（前特首）梁振英和香港等待上樓的人士一個交代」，又形容「明日大嶼」只是空殼，不知何年何月才能完成，反問：「人生有幾多個20年？有幾多個30年？」

有「梁粉」之稱的張志剛批評，林鄭對房屋問題的回應「全無愧色」。（資料圖片／梁鵬威攝）

反駁「覓地建屋不在快慢」論 諷林鄭「心理質素佳」

張志剛指，周二早上看到行會成員葉劉淑儀受訪時指，房屋問題需要中央提點「感到很慚愧」，但不到兩小時後，看到林鄭回應記者提問時，「但全無愧色，甚至可以說是理直氣壯，一句現屆政府對於土地問題的重視是毋庸置疑就頂住」。她進一步解釋，本屆政府要長遠謀劃，開拓新的土地。

張指，這種回應態度，很明顯是針對前特首梁振英改劃郊野公園邊陲地帶的建議而來，形容回應有點「莫名其妙」。他提到，林鄭強調覓地建屋不在於快慢而在於後果，反問「如果問一些住在劏房而正在輪候公屋的家庭，問一些正在準備結婚而為首期張羅的愛侶，他們是否在意政府覓地建屋的快慢？」

他諷刺道：「如果現屆政府在覓地建屋有好結果，那葉劉淑儀感到慚愧是自己多愁善感，而（國務院副總理）韓正組長的提點，又是沒事找事了。看一看近4年的樓價升幅和公屋輪候時間大幅延長，林太仍然可以若無其事，說其政府重視結果，其心理質素之佳，的確比反修例時大有進步！」

指視梁振英倡議為政綱「未嘗不可」

梁振英早前在社交網倡議，於郊野公園邊陲地帶建6,000元一呎的居屋，被形容為「特首參選政綱」。張志剛認為，「如果將梁先生視為數以百萬計合資格選民之一，將這番建議視為政綱未嘗不可」，但指梁也是全港750萬市民的一分子，發表一下意見，講些「香港人話」，沒什麼問題。他痛斥現屆特區政府負責房屋的官員，欠了梁振英和香港等待上樓的人士一個交代，「好端端的一個資助房屋計劃，卻研究也不准研究，最後胎死腹中」。

梁振英智囊、全國政協委員劉炳章近日接受《香港01》訪問時，提到曾蔭權在任特首時，曾將2,360公頃土地新劃為郊野公園。張志剛指，政府制訂規劃大綱圖時，可能會將一些並無發展計劃、本身亦無歸屬的土地「隨手劃入」郊野公園範圍，因此郊野公園範圍並非鐵板一塊，也未必全部都有很高的生態價值，可能只是行政上的做法。當日梁振英擬建屋的土地，位處大欖隧道附近的公路旁邊，其實是一片荒蕪的土地，視之為「閒置土地」，也未嘗不可，反問一塊可讓3萬個小家庭安居樂業的土地，為什麼連已開展的研究也要叫停。

指上屆政府若不「盲搶地」 連丁點都沒有

梁在任特首期間，覓地建屋方面非常進取，甚至打過啟德體育園的主意，被一些論者批評為「盲搶地」，張志剛辯解指「梁先生不去搶，就連那一丁點土地都沒有」。他又諷刺指，林鄭將上屆政府已做初步研究的中部水域填海，包裝成自己的「明日大嶼」，是「改頭換面，最後浪費不少時間」。

指「明日大嶼」動輒需等二、三十年

張志剛表示，個人對「明日大嶼」並不反對，但只靠這計劃，不知何年何月才可建成房屋，以政府初步計劃，目前先做研究，2027年左右拍板，如果進行就再用3年時間填海，不用再等沉降，立即可以起屋，約2034年可入伙。他反問，如2027年決定不進行填海工程，正等候上樓、買樓的人應向誰問責。「就算林太連任成功，到2027年剛好落任，到時親身解畫也用不着。」

他又質疑用3年時間填海，能否做到，舉例指機場三跑工程規模遠不如「明日大嶼」，2016年動工，最快也要2024年才完工，認為「明日大嶼」填海在3至4年完成實在很難，交通問題也未交代清楚：「有島無橋，居民日日坐船返工？」

因此，張志剛批評「明日大嶼」至今仍是一個空殼，只有標題口號，沒有實質內涵，估計就算「奇蹟般快」，最少也要20年，耗時25年或30年也算正常。他以一個現年35歲青年為例，「要他們等20 年，即是接近退休之年；如果要等30年，那就差不多含飴弄孫了！」批評現屆政府不放眼短中期土地選項，只看長期：「林太，我想問你：人生有幾多個20年？有幾多個30年？」