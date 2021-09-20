選委會｜社福界狄志遠抽籤險勝：心情矛盾　非建制仍有參選空間

選委會選舉通宵點票，13個有競爭的界別分組中，以社會福利界戰況最激烈，由23人競逐12個議席，最後更要出動抽籤決勝負！社福界至少有兩名非建制派人士參選，包括新思維狄志遠、西貢區議會主席周賢明，狄志遠與其他兩名候選人同得55票，須即場抽籤決定哪兩名候選人入局，最終狄志遠驚險晉身選委行列。



陳佐洱女兒陳晴高票當選

社福界一向是泛民「囊中物」，上屆民主派全取60席，但選舉改制後，原有60席的減至30席，當中15個屬當然議席，加上屬當然委員的王䓪鳴、李家祥和陳勇計入社福界分組名單，令選舉產生的席位只餘下12席。

至凌晨4時，社福界公布選舉結果，狄志遠與黃一峰、劉婉儀同獲55票，須即場抽籤分勝負，最後由狄志遠、黃一峰當選，取得最後兩席。獨立民主派、西貢區議會主席周賢明僅得37票，未能當選。

楊羅觀翠以91票成為「票后」，「社福TEAM動力」亦有7人當選，包括樂群社會服務處總幹事黃萬成、社會福利諮詢委員會成員李漢祥、聯合國兒童基金香港委員會主席、港澳辦前副主任陳佐洱的女兒陳晴。陳晴指今次選舉別具意義，希望社福界將來能齊心合力解決深層次矛盾。對於非建制派狄志遠當選，陳晴認為屬健康情況，希望日後有更多合作。至於會否願意提名泛民參選立法會，她指參選人須符合愛國愛港、為社會作貢獻等要求，甚麼派別並非最重要。

社福界選委候選人得票



1. 馬麗莊 48票

2. 程志剛 30票

3. 關銳煊 31票

4. 陳麗雲 51票

5. 陳文宜 41票

6. 狄志遠 55票（抽籤勝出）

7. 吳兆文 32票

8 .梁佩如 42票

9. 周賢明 37票

10. 郁德芬 63票

11. 黃一峰 55票（抽籤勝出）

12. 葉振都 66票

13. 朱麗玲 70票

14. 余秀珠 98票

15. 文孔義 57票

16. 楊羅觀翠 91票

17. 陳晴 84票

18. 李漢祥 85票

19. 鄭國輝 49票

20. 夏中建 59票

21. 劉婉儀 55票（抽籤落敗）

22. 黃萬成 79票

23. 葉嘉威 45票



狄志遠（中）當選社福界選委，獲黨友贈送蝙蝠俠模型。（羅君豪攝）

狄志遠：重新定位溫和理性仍可參選

狄志遠會見傳媒時表示心情矛盾，「呢場仗唔容易打，想多啲人行我呢條溫和理性嘅道路，代表香港部分市民嘅聲音為市民服務，但今日嚟講好似有啲孤單」，說完一度哽咽。

狄志遠指，雖然他經抽籤取得席位，但仍要感謝選民和助選團的支持。他指，這次選舉競爭熾熱，當選後聯同其他社福朋友，向特首和立法會候選人表達社福界訴求。對於選舉只有少數非建制派贏出，狄志遠認為「人頭不是勝於一切」，未來會結合各界能量，做好社福界議題。

被問到非建制派在選舉是否已沒空間，狄志遠認為，只要重新定位溫和、理性，非建制人士未來仍有參選空間，又稱那怕只有一、兩把聲音，能代表到香港人都要努力爭取。至於這次選舉結果會否影響新思維在立法會選舉的部署，狄志遠稱，投票前兩日新思維曾開會，暫時會有3至4名成員參選，但最終仍要通過會員大會。訪問結束後，新思維成員向他贈送蝙蝠俠模型，寓意希望他在社福界可幫到更多弱勢社群。