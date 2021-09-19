選委會︱無票投但必須注意的8大轉折　牽動特首戰與未來香港命運

選舉委員會界別分組選舉今日（19日）舉行，在新選舉制度下，選民人數不足8,000，因此絕大部份市民都無票在手。不過無票歸無票，這場選舉對於香港未來政治局面仍有重大影響，值得所有市民留意，其中一個將會直接影響所有地方選區選民。



▼立法會今年通過選舉制度修改▼



1. 新選舉制度下的第一場選舉

經歷修例風波、民主派35+行動等政治事件，中央強調「愛國者治港」原則，全國人大會議於3月11日通過《關於完善香港選舉制度的決定》，授權全國人大常委會修改《基本法》附件一《行政長官的產生辦法》和附件二《立法會的產生辦法和表決程序》。

完善選舉制度的本地立法修例草案，5月27日於立法會正式通過。在新制度下，1年內隨即有3場重要選舉，分別是選委會界別分組選舉、12月的立法會選舉、明年3月的立法會選舉，因此今日的選委會選舉，將是「打頭陣」的一場。這次選舉意義重大，是重新構建並被充分賦權的選舉委員會的首次選舉，選委會權力大大升級。

2. 負責選出未來特首

眾所周知，選委會最大功能就是提名和選出未來特首。根據新修訂的《基本法》附件一，行政長官候選人須獲得不少於188名選舉委員會委員的提名，且在五個界別中每個界別參與提名的委員須不少於15名。每名選舉委員會委員只可提出一名候選人。

因此新出爐的選委會，將會直接影響未來特首的人選。有意參選的各路人馬，除須獲得中央首肯外，還需要向各界別選委「拜票」。

今屆是歷來兩大政治陣營比例最懸殊的選委會選舉，往屆民主派進佔多個專業界別的席位已不可能出現。（資料圖片）

3. 立法會「432」都來自這裡

選委會在新制度下權力大增，除負責提名及選出行政長官外，也會負責提名立法會議員。無論是40席選委會界別議員、30席功能組別議員還是20席地方選區議員，所有立法會參選人都必須在選委會5大界別中，各取得兩個提名，再通過資格審查委員會審核，才能入閘參選。所以未來所有參與地方選區界別的人士，就接受市民直選「洗禮」之前，第一層須先過選委會一關。

4. 直接選出近半立法會議員

立法會選舉委員會議席，自2004年選舉後取消，但新制度下重新出現，而且席位在3個組別中最多。在立法會新選舉制度下，40名議員會由選舉委員會選出。

全國人大常委譚耀宗較早前接受《香港01》訪問時指出，希望選委會議席出現後，往後立法會議員可以多從大局出發，不再被個別業界或地區的利益捆綁，促進「良政善治」。

新一屆立法會，多達40席由選委會選出。（資料圖片）

5. 最接近「清一色」的選委會

從數字上看，今次是回歸以來，最接近「清一色」的選委會選舉。2000年選委會選舉，雖然受到民主派杯葛，但仍有22名時任民主派立法會任當然選委。至2006、2011、2016年三屆，民主派積極搶攻選委會，選舉氣氛較熾熱。

今次選委會選舉，只有狄志遠、周賢明兩名非建制派參選選委會，其餘參選人皆為建制派或相對親建制。立法會內已再無民主派議員，就連原任立法會議員的熱血公民鄭松泰，都被候選人資格審查委員會裁定提名無效，不能任當然選委兼失立法會議席，醫學界陳沛然亦沒有登記為當然選委。因此，新一屆選委會最多只有兩名非建制派當選。

6. 市民大眾「no stake」

翻查歷年選舉管理委員會報告，2000年選委會選舉，已登記選民（團體連同個人）總數為179,024名；2006年選舉，選民總數為220,307名；2011年選舉，選民總數249,499名；2016年選舉，選民總數為246,440名。

今屆選委會選舉選民（投票人）數目僅7,971名，比上屆大跌約97%，而且多個界別已自動當選，實際上只有約4,800人有份投票，創下回歸以來選民人數的新低，可說是大眾市民歷來最「no stake」的一場選委會選舉。

▼新選舉制度下 全國性團體界別登場▼



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7. 北京鐵票近千 「安全系數」極高

在過往的選委會選舉中，民主派總能透過專業界別、立法會界別等，取得一定席位，上屆就得到創新高的326席。在舊制度下，如以這個基數再加上區議會的117票，民主派就可以佔有多於3分之1席位。在中央眼中，這制度下仍有「出事」可能。

新制度下選委會全面改組，「國家隊」全面進場。40個界別分組中加入大批「國家隊」，等同中央鐵票；以往由民主派佔優的第二界別（專業界），全部由個人票改為團體票，並於法律界、會計界等分組加入國家組織相關的港人代表等。

據《香港01》統計，不論是否需經過選舉，1,500席選委中約有879席，北京或特區政府都可掌握／有能力影響人選。簡言之「鐵票」數目已過半，中央對未來特首人選，有「一錘定音」的能力，「出事」機會可說為零。

8. 選委會設「總召集人」制度

新修訂的《基本法》附件一中，藏有一個比較特別的細節。選舉委員會設召集人制度，負責必要時召集選舉委員會會議，辦理有關事宜。總召集人由擔任國家領導職務的選舉委員會委員擔任，總召集人在選舉委員會每個界別各指定若干名召集人。

目前外界對於這個「總召集人」所知甚少，包括其具體職能、人選等。全國人大常委譚耀宗曾形容，總召集人地位較特首「超然」，有「兜底」作用，由國家領導人擔任。政界有傳，這個職位或由全國政協副主席董建華或梁振英出任，但亦可能有「第三人選」。

參選人名單，請參閱《香港01》選委會選舉網站。