選委會9.19投票︱許正宇指開啟良政善治里程碑　籲選民踴躍投票

選舉委員會界別分組選舉周日（19日）舉行，金融服務界是其中一個有競爭的界別分組，17人角逐16個選任委員席位。財經事務及庫務局局長許正宇，呼籲合資格的金融服務界選民踴躍參與投票，行使投票權選出代表業界的選委，期望未來與當選的金融服務界選委通力合作，為中小券商開拓更多業務機會。



許正宇在網誌稱「剛過了非常充實的一周」，指早前通過金融界議員陳振英安排，參加了題為「提升香港國際金融中心地位」的座談會，與金融界17名選舉委員會委員交流意見，了解他們的政綱及倡議，分別談到拓展互聯互通項目、發展綠色金融、培育人才，以至香港在「十四五」規劃及粵港澳大灣區發展中的戰略定位。

許正宇稱，17名選委的意見務實又創新，對未來金融發展的工作滿有啟發，又指金融界的選委每位都是行業翹楚，界別選委的整體組成體現「完善選舉制度」達到均衡參與及具廣泛代表性的特點，「選委有來自本地、中資及外資的金融機構高管，亦有行業協會和學會的參與，以及來自金融科技虛擬銀行的代表。我期待日後與大家並肩奮鬥，開拓香港金融業更璀璨的未來。」

許又指，本周亦與金融服務界議員張華峰一同前往香港品質保證局，參加為中小券商特別舉辦的「綠色及可持續金融座談會」，是繼財庫局早前一系列為中小券商「搭橋鋪路」介紹有關金融科技及家族辦公室最新市場發展的活動後，再一次向業界介紹未來的新興機會。隨著政府計劃首次發行綠色零售債券，中小券商亦可參與其中。

許正宇稱，本周日是落實「愛國者治港」及開啟香港良政善治的里程碑，重構後的選舉委員會，肩負提名所有立法會候選人、選出40名立法會議員及行政長官的重要責任。從制度設計的角度看，選委會獲賦權擔當重要職能，可以從關顧國家及香港的最佳共同利益出發，一脈相承地構建行政及立法體系的組成，更有利於行政立法機構的相互配合，「政治新局的展開讓我們從過往的政治紛擾及社會亂局中走出來，使香港開展『凝心聚力、民齊者強』的新征程。」

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