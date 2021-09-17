政圈風聲｜選委會總召集人將揭盅　各界別領導碰頭開「武林大會」

選委會選舉本周日（19日）舉行，約4,800名已登記投票人或授權代表，將會選出13個界別當中的364個席位，聯同325名當然委員、156名提名委員和603名自動當選委員，將組成新一屆選舉委員會。



改制後的選委會權力大增，不單有份提名及選出特首，亦負責選出40名立法會議員，而選委自身角色亦會提升，需就所屬界別、行業出謀獻策。選委會新設召集人制度，負責必要時召集選委會議，除設「總召集人」，亦會在每個界別各指定若干名召集人，據聞部分界別已有初步人選。



總召集人由「國家領導職務」選委出任

新一屆選委會設有總召集人制度，負責必要時召集選舉委員會會議，辦理有關事宜，由擔任「國家領導職務」的選委出任，當時被形容為「兜底」機制，當遇到法律解決不到等問題，總召集人可召集選委商討，不需由人大常委會處理。特首林鄭月娥今年3月曾指，相信總召集人會由全國政協副主席出任，即董建華或梁振英「二選一」。據了解，待9月19日選舉結果出爐後，當局短期內會公布總召集人由誰出任。

全國人大常委譚耀宗接受查詢時表示，在選委會選舉塵埃落定過後，適當時候便會公布總召集人人選，他指政協副主席屬副國級官員，較適合擔任總召集人。近日政圈耳語，全國人大常委亦有機會出任總召集人，譚耀宗則說「無人通知過我」。

經修改的《基本法》附件一訂明，總召集人在選委會每個界別各指定若干名召集人，據聞部分界別已有人選，例如第五界別的人大政協，全國政協常委、友好協進會會長唐英年便是其中一人。事實上，一些界別分組已有人負責組織召集工作，如「全國性團體港人代表」下的全國青聯副主席梁宏正。

有資深建制指，新一屆選委角色已改變，「唔係淨係5年一次提名、投票」，平日亦要發揮選委角色，廣泛接觸業界，就政府施政建言獻策。該人指，要「勞煩」總召集人開會，相信是一些特殊情況，而每個界別甚至分組設立召集人，可有效統籌各界別選委工作。

有當然選委指，不同界別選委已建立通訊群組，交流時政，待9月19日選舉過後，40個分組會各自開會，各分組領導會適時碰頭開「武林大會」，就不同議題討論、凝聚共識，甚至集合力量向政府提出訴求，推動政策。