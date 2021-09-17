消息：陳樹英已離港赴英　與丈夫李永達會合　二人無退黨未辭黨務

消息指，屯門區議會前主席、李永達妻子民主黨陳樹英日前已離港赴英，與丈夫會合，據悉她在離港前與部分資深黨友道別，亦未有退出民主黨及辭去支部、黨團等職務。《香港01》正向陳樹英查詢，暫未獲回應。



李永達上月赴英 陳樹英向黨友證消息

據悉，人稱「阿Tree」、「Tree姐」的陳樹英約於數日前離開香港，啟程前往英國。上月初，民主黨副主席李永達被《文匯報》拍到於香港國際機場辦理登機手續，前往英國倫敦，並在機場與妻子陳樹英擁抱道別。

陳樹英隨後在黨內群組證實李永達離港消息，表明「我仍在香港。關於達離港赴英一事，感謝大家關心。但如有需要，達會自行回應，我即使是親人，不會代言。謝謝！」

民主黨人：陳已向部分相熟黨友道別

有民主黨中人指，陳樹英離港赴英與李永達會合是正常不過、順理成章，完全不感到意外，又指陳樹英離港前已向部分相熟的黨友道別。據了解，李永達尚未辭任黨副主席、選舉委員會主席等黨務，陳樹英亦未有退黨，同時未有辭去新界西支部及屯門黨團等黨務。

陳樹英在民主黨內一向以投資和理財有道見稱，有黨員指早前「阿Tree」曾向黨友提供理財建議，並做好財務備案。李永達在著作《判刑前的沉思》中談到，陳樹英是一個性格溫溫、立場堅定的人，且工作務實、對大大小小的工作不辭勞苦，為他有效率地處理不少繁瑣事務。