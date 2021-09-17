「曼迷」馬道立任板球總會榮譽主席：感到非常興奮｜政壇諸事町

終審法院前首席法官馬道立獲委任為香港板球總會名譽主席。馬道立表示，對獲任命感到十分榮幸，指從學生時代起已是一個熱情的板球迷，現在有機會支持香港板球總會繼續在香港發展，感到非常興奮，又指板球文化已遍佈香港每一個角落，期待能夠近距離地觀看板球對社會產生持續並正面影響。



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英國讀中學打板球 廖柏嘉曾指馬官體育知識淵博

眾所周知，馬道立是英超球隊曼聯的球迷，原來他還有另一身份，就是板球迷。馬道立去年獲嶺南大學頒發榮譽法學博士，嶺大歷史系副教授林安娜當時在贊詞寫道，馬官在英國先後完成中學和大學教育，投身法律專業之前，所接受的是博雅教育，指馬官對歷史興趣濃厚，不打板球、不踢足球的時候便忙於溫習，為歷史、法語和德語科的高級程度會考做準備。

終審法院非常任法官廖柏嘉在馬官退休前法庭儀式致辭時提到，馬官極為慷慨和富有教養，就算面對脾氣最壞、最沉默寡言的遁世者，也能娓娓道來對電影和板球的見解，對大眾娛樂和體育的淵博知識，及對葡萄酒、錢幣、馬匹和其他各方各面絕不膚淺的認識。

香港板球總會主席Tony Melloy表示，非常有幸歡迎馬道立成為香港板球總會的第一任名譽主席，讚揚馬在漫長而傑出的生涯中是一位非常出色的官員，不但為香港作出過重要的貢獻，還對板球充滿熱誠，讓他成為代表香港在這項急速發展而成功的國際運動的完美人選，「板球在香港社會中擔當着重要的角色，我們亦致力繼續保持香港板球總會的發展。我們熱烈歡迎馬道立先生加入團隊，並期待在他的支持和指導下勇往直前。」