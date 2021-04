馬道立任中大法律學榮譽教授　提供教學意見

撰文: 林劍 最後更新日期: 2021-04-26 16:58

中文大學今日(4月26日)宣布,已委任終審法院前首席法官馬道立為法律學榮譽教授,任期由2021年4月1日起生效,馬道立將在法學教育方面為法律學院提供意見。

上月罕有評論《國安法》

中大校長段崇智表示:「馬博士服務香港司法機構逾廿載,對本港法律界和法學教育發展貢獻重大。中大很榮幸邀得馬博士出任法律學榮譽教授,他的專業知識和豐富經驗將必為我們的學生帶來莫大裨益。我藉此機會向馬博士致以衷心感謝。」法律學院院長鄔楓(Lutz-Christian Wolff)補充:「我們很高興獲得馬博士的加入,為學院立德垂範,同學和同事們在與他交流中必能獲益良多。」

馬道立於今年1月退休,現於英國律師行Brick Court Chambers出任非駐所仲裁員(door tenant)。他同時為英國賓漢法治中心(Bingham Centre for the Rule of Law)贊助人,以及國際訟辯培訓學會贊助人。

馬道立上月在英國的律師學院Gray's Inn舉辦的網上論壇上,談論有關法治及司法獨立的議題,罕有評論《港區國安法》,指由特首指定法官是奇怪(strange)的安排,言論引起部分建制派不滿。