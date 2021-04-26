馬道立任中大法律學榮譽教授　提供教學意見

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-26 16:58

中文大學今日（4月26日）宣布，已委任終審法院前首席法官馬道立為法律學榮譽教授，任期由2021年4月1日起生效，馬道立將在法學教育方面為法律學院提供意見。

上月罕有評論《國安法》

中大校長段崇智表示：「馬博士服務香港司法機構逾廿載，對本港法律界和法學教育發展貢獻重大。中大很榮幸邀得馬博士出任法律學榮譽教授，他的專業知識和豐富經驗將必為我們的學生帶來莫大裨益。我藉此機會向馬博士致以衷心感謝。」法律學院院長鄔楓（Lutz-Christian Wolff）補充：「我們很高興獲得馬博士的加入，為學院立德垂範，同學和同事們在與他交流中必能獲益良多。」

馬道立於今年1月退休，現於英國律師行Brick Court Chambers出任非駐所仲裁員（door tenant）。他同時為英國賓漢法治中心（Bingham Centre for the Rule of Law）贊助人，以及國際訟辯培訓學會贊助人。

馬道立上月在英國的律師學院Gray's Inn舉辦的網上論壇上，談論有關法治及司法獨立的議題，罕有評論《港區國安法》，指由特首指定法官是奇怪（strange）的安排，言論引起部分建制派不滿。