選委會選舉︱選票填圈如茶樓點心紙　馮驊提投票人用「掌心雷」？

選舉改制後的首場選舉委員會選舉今日（19日）舉行，雖然選委數目增加至1,500人，但須競選界別分組不升反跌，只有13個界別須進行投票，由412名候選人競逐364個席位，合資格選民僅約4,800人，不過有界別分組選委數目眾多，所以選管會特別作出兩項安排方便投票。

有別於立法會及特首選舉的「剔號印章」，選委會的投票表格設計，分欄列出所有候選人姓名和號碼，選民須以黑色筆填滿候選人號碼一旁的橢圓圈，有如飲茶「填點心紙」，有界別要填足80席，投票表格上可謂密密麻麻，填劃時確須加倍專注。

選管會早在2016年，明言除非以往出現過嚴重後果，否則自備「掌心雷」並不犯法，選管會主席馮驊上月在候選人簡介會，特意提醒投票人可帶備紙張，只要沒展示或留在票站即沒違法。



選委會表格例子。（2021年選舉委員會界別分組一般選舉網頁）

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「點心紙」選票原理如同MC卷

選委會的選票自1998年起沿用至今，選舉事務處選前已委託承辦商，更新及提升用以核實選票及自動點票系統，今晚選舉結束後，將在光學標記閱讀機的輔助下自動點票。

「點心紙」選票原理如同多項選擇題的試卷、及調查問卷，選民在獲發的選票上，填黑候選人名字左邊橢圓圈，即代表投票予該名候選人。光學標記閱讀機在掃描選票時，會向所有候選人姓名旁的橢圓圈打出光束，即可自動讀取選票上已填劃選項，將資料快速準確地輸入系統，減少繁瑣及人手出錯的機會。系統必要時，也會容許以「人手」方式，輸入選票上的選項。

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投票人可帶備候選人名單入場 新界地區委員會界別要填足80席

今次須競選的13個界別中，不乏參選人或席位數目很多的界別分組，例如「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」便有80席、「港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」亦有76席、而「勞工界」則有60席。在「全票制」的投票方式下，選民可投選不多於其所屬界別分組須選出的議席，即「勞工界」選民最多可投選60個候選人，肯定比到茶樓叫點心更加困難。

馮驊上月在候選人簡介會上提到，由於選舉的候選人數目眾多，投票人可以帶備一張載有心儀候選人名單或號碼的紙張到場。他強調有關做法在原則上並無問題，只是投票人不可以在票站內向其他人展示紙張，完成投票後要將紙張帶離票站，否則可能觸犯選舉法例。