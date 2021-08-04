教協宣布退出　職工盟表示理解和尊重　相信教協仍是工運路同路人

教協今天（4日）宣布，考慮到今後的會務方向將集中教育專業和權益工作，決定退出職工盟。職工盟表示，教協近日遭受極度嚴峻的政治打壓和威脅，在此艱難形勢下，對教協退會決定表示理解和尊重，深信教協即使退會，仍會是工運路上的同路人。



職工盟發聲明指，教協成立以來，一直秉持專業精神，維護教師權益及社會公義，不遺餘力，對於職工盟乃至香港自主工運的發展，貢獻良多，該會對此感激不盡，「我們深信，即使退出了職工盟，教協仍然會是我們工運路上的同路人、重要伙伴。」職工盟強調會繼續與各行各業工會一起，堅守自主工運陣地，並肩而行。

教協上月底遭內地兩大官媒新華社及《人民日報》狠批運作偏離宗旨、不務正業，「變成不折不扣的政治組織」，成為必須剷除的「毒瘤」，教育局隨即宣布終止與教協工作關係。教協昨日（３日）向全體會員發信，表明今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，至今日再宣布退出職工盟。