前海機遇｜陳茂波料跨境理財通南向規模較大　值得研究新跨境鐵路

撰文：周皓宜
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粵港澳大灣區跨境理財通上周啟用，財政司司長陳茂波預計開通初期，南向通的規模會較大，若運行暢順，未來可擴大額度及增加投資產品類別。
他今日（18日）在電台節目上指出，在金融方面港深應把握人民幣國際化、綠色金融等機遇，發揮兩地所長。他認為，香港在國際化及金融創新等方面有優勢，而內地市場規模和資金量較大，若兩地能結合，可提升香港整體競爭力。

陳茂波表示，大灣區是內地經濟發展最快速的市場，共有8千多萬人口，累積龐大財富，區內投資者要投資或資產配置，會考慮境外的投資產品及途徑，料跨境理財通開通後南向通的規模會較大。

他稱，目前跨境理財通以試點計劃推出，只可投資中低風險的銀行產品，額度亦有限制。倘運行暢順，可考慮擴大額度及增加投資產品類別。

陳茂波：香港引導作用大　獨特角色非內地城市可複製

對於有指前海方案主要由內地主導，香港角色較被動，陳茂波指，港深兩地各有優勢，雙方一直有溝通，香港在國際化、金融創新及把握國際市場方面佔優，引導作用非常大；而內地市場規模和資金量始終較大，若兩者能夠結合，可提升香港整體競爭力。

被問到有人擔心中港發展融合，變相令香港凡事也要靠內地，失去國際都市的特性。陳茂波提到，新界發展以居住為主，新界居民要到港島和九龍工作令他們舟車勞頓，基建負荷沉重，職住布局不理想。他認為，深港合作可完善科技產業鏈，將部分產業設於新界北，強調香港與其他內地城市的分別在於擁有「一國兩制」的優勢，包括法治、國際連繫及資金自由進出等，香港獨特角色並非其他內地城市可以輕易複製。

建新鐵路連接前海值得研究

據悉，《施政報告》將公布研究新鐵路連接香港和前海，陳茂波認同值得研究，相信是有回報的基建。他稱方案與2014年政府提出的西部快速通道類似，當時經研究後，覺得不符經濟效益、而暫時擱置，但現時前海的深化改革及大灣區發展，已不可同日而語，也歡迎香港協同合作，前海甚至有約三分一新增土地，預留供香港企業落戶發展。

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