林鄭月娥：前海為專業或創業人士提供更廣闊發展空間

粵港澳大灣區企業家聯盟今（15日）舉辦大灣區傑出青年企業家評選頒獎禮，特首林鄭月娥出席典禮並致辭，提到中央上周公布前海方案，一口氣將前海面積擴大至120平方公里，將推動前海高水平對外開放，推動現化服務業創新發展，與香港建立聯通並與國際接軌的業內機制，為本港青年，不論是專業或創業人士提供更廣闊的發展空間。



林鄭月娥稱，大灣區建設是國家改革開放的重大發展戰略，為有意創業青年人帶來契機，國家「十四五規劃」明確指出要高質量建設大灣區，中央上月應她邀請派出宣講團來港介紹規劃綱要，讓港人了解可怎樣善用自身優勢，融入國家發展大局。

她指，中央公布前海方案，前海將會依托香港、服務內地、前向世界，匯聚大量香港企業，亦持續吸引香港青年到前海夢工場落戶。

林鄭月娥說她對香港青年在大灣區發展充滿信心，香港會用好用足中央支持，充份發揮「一國兩制」優勢，以大灣區為切入點，融入國家發展大局。