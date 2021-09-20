選委會︱兩辦賀選舉順利舉行　中聯辦：合力按下發展「快進鍵」

選舉委員會界別分組選舉昨日（19日）舉行，至今早已有全部結果。國務院港澳辦發言人今日（20日）表示，選舉順利舉行，有利於香港民生福祉的改善，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠。

中聯辦亦熱烈祝賀新一屆選舉委員會委員順利產生，期望香港可在新選舉制度保障下，扶正祛邪、選賢任能，合力按下發展「快進鍵」，齊心創造美好明天。



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冀選委認真行使民主權利

港澳辦指，這是香港特別行政區在國安法實施、選舉制度修改完善後的第一場重要選舉，意義重大，影響深遠，是全面貫徹落實「愛國者治港」原則的一次生動實踐，充分展示出香港由亂轉治、由治及興的新氣象、新希望；新的選舉委員會由原來的1,200人增加到1,500人，具體組成和產生辦法進一步完善，「最終選出的選舉委員會委員來自香港社會各階層、各界別、各方面，包括許多基層和青年人士，能夠廣納民意，代表香港社會整體利益和國家利益。這將為接下來成功舉行立法會選舉和行政長官選舉打下良好基礎。」

發言人表示，很高興地看到「香港社會各界人士對新選舉制度予以高度肯定和認同」，新制使選舉回歸選賢與能、為民做事的初心，減少了泛政治化的無謂紛爭和社會內耗，有利於培育良性競爭、理性建設的選舉文化，增進社會和諧。「事實證明，新選舉制度是符合香港實際情況的好制度，是促進香港民主健康發展的好制度，是把維護國家主權、安全、發展利益和保持香港長期繁榮穩定有機結合的好制度，是確保『一國兩制』實踐行穩致遠的好制度。」

發言人希望，日後選舉委員會委員本著對國家、對香港高度負責的精神，認真行使民主權利，不辜負廣大香港市民的殷切期望。「我們相信，隨著新選舉制度全面付諸實施，香港特別行政區的民主必將穩健向前發展，政府治理效能必將不斷提高，香港居民對美好生活的嚮往必將逐漸變為現實。」

中聯辦：香港可按下發展「快進鍵」

中聯辦同日發聲明，熱烈祝賀新一屆選舉委員會委員順利產生：「這次選舉貫徹了『愛國者治港』原則，彰顯了新選制的進步性優越性，是在香港特色民主發展道路上邁出的重要一步。」

聲明提到，是次選舉特區政府嚴格依法組織，從選民登記、參選報名、競選，到選民投票、計票，整個選舉過程公平公開公正；新當選的選舉委員會委員來自香港社會各界別各階層，具有廣泛代表性，體現了新選舉制度均衡參與的優勢。「我們對新一屆選委會履行好職責使命、香港特區開啟良政善治新局面充滿信心。」

中聯辦強調，作為新選舉制度的首次成功實踐，此次選委會選舉立下了「愛國者治港，反中亂港者出局」的政治規矩，開啟了香港社會走出「泛政治化」漩渦、構建理性建設選舉文化的歷程，不僅讓民主政治邁出堅實步伐，也讓良政善治真正成為可能。「期待香港以此為起點，逐步回歸正常社會，在新選舉制度保障下，扶正祛邪、選賢任能，合力按下發展『快進鍵』，齊心創造美好明天。」