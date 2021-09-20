選委會︱民建聯掌一成席位　李慧琼：冀立法會議席有增長

選舉委員會選舉結果塵埃落定，民建聯取得超過150席，佔整體選委一成。民建聯主席李慧琼今日（20日）於記者會上表示，該黨當選比例與上屆選委會相若，他們必定會忠誠履行職責，助政府實現良政善治。

對於選舉選民人數大減，被批評為「小圈子選舉」，李慧琼指改制的選舉與過往有所不同，最重要的是落實愛國者治港，兩者不能相提並論。她又指，未來民建聯會爭取更廣泛支持，希望在12月立法會選舉取得比現屆13席更多的議席。



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促選管會認真檢討點票安排 否則立會選舉更亂

李慧琼指，民建聯於今屆選舉取得150多個席位，當選比例與上屆選委會相若。她稱，民建聯選委必定忠誠履行職責，按照港澳辦主任夏寶龍5大準則，提名及選出特區的管治者，相信新一屆選委會將妥善履行職責選任賢能，推動特區政府架構運作穩定順暢，實現良政善治。

李慧琼提到，昨晚點票過程出現問題，點票時間超出預期，敦促選管會認真檢討，否則立法會選舉將會更混亂。民建聯稍後會向選管會反映意見。

對於今屆選委會選民基礎較上屆大幅減少，李慧琼稱，完善選舉制度最重要的是落實愛國者治港，讓香港由亂入治，由政治化變成非政治化，與過往的選舉有所不同，不能相提並論。她續指，新制下的選委會由1,200人增至1,500人，由四大界別增加五大界別，亦新增了中小企、基層團體等代表，更廣泛代表各界人士。

民建聯主席李慧琼希望，選管會認真檢討點票安排。（廖雁雄攝）

支持林鄭連任？李慧琼：考慮工作表現

被問到會否支持特首林鄭月娥連任，李慧琼說，暫時未留意到有候選人準備參選特首，若有人參選會考慮他們的工作表現，並爭取他們支持民建聯提出推動變革的施政理念。

立法會換屆選舉12月舉行，李慧琼稱，民建聯希望爭取比現屆更多的議席，但選舉部署及安排有待稍後落實。她說，民建聯參選人不會只爭取黨友提名，會爭取更廣泛支持，相信該黨參選人有能力爭取其他界別選委的提名。

被問到會否提名民主派，她指民建聯會優先考慮提名黨友，亦會考慮提名其他人，但前提是要符合愛國者要求，亦會考慮他們是否符合民建聯理念。