選委會︱新思維迎新成員　10月開會員大會決定參選立法會安排

選委會選舉今早（20日）得出全部結果，新思維狄志遠在同票之下憑藉抽籤險勝，當選社福界選委後，中午隨即召開記者會。狄志遠表示今次選舉比過去花多一倍力量，因為很難接觸身為董事的社福界選民。對於選委會可否更開放，他表示作為選委尊重選舉的遊戲規則，但認同選舉有改善空間。

新思維亦公布有新成員加入，包括旅遊業促進會總幹事崔定邦、前沙田區議員李立航。新思維副主席黃俊瑯強調，近月已一直與不同專業領域聯繫，例如社福界及旅遊界，有人加入與選舉無直接關係。



嘆難以接觸選民

狄志遠指，面對抽籤時有緊張，一度想叫經理人代為抽籤但被勸止。他表示，今次選舉比過去參選付多1倍力量，不清楚選民想法，董事身份亦很難接觸，只能盡力做。他到了60至70個服務單位訪問，雖他們無投票權，但認為選舉屬於關乎社福界，想將理念、政綱分享給大家。

狄志遠強調，一當選便需立即開始工作，已去信特首林鄭月娥，呼籲政府將社福員工薪酬與社署看齊、制訂長遠社會福利發展規劃、成立5億元特殊需要人士支援基金。他指這些是社福界訴求，認為其他選委都有近似訴求，希望政府吸納意見。

10月底開會研究參選立法會 繼續呼籲非建制參選

新思維總幹事陳家偉指，料在10月第三或第四個周末召開會員大會，屆時將決定是否參與立法會選舉及是否接納候選人，所有會員理論上都可以參選。

被問到選舉是否有改善空間，狄志遠指自己尊重選舉的遊戲規則，亦期望有進一步完善，認為投票人及參選人更多元更符合民主原則。

狄志遠強調，相信新制度下非建制仍有空間及定位，認為今次與下次選舉都有很大空間，相信很大機會當選。他認為很多建制派以至中央都希望聆聽多元聲音，認為香港要有多元才得以發展。他呼籲泛民主派要想清楚定位，強調務實理性相信大有可為，非建制陣營可合作，在立法會取「10席8席的空間存在」。

狄志遠寄望立法會選舉有更多非建制派人士參選。（張浩維攝）

新思維料最多可派3至4人參選

至於新思維內部，狄志遠認為參選人不應多於3至4人，認為已是他們可管理的上限。

被問及成功當選是否代表「政治路線被認證」時，狄志遠指自身亦掌握不到如何取得「政治認證」，只是今次參選成功，故亦鼓勵其他非建制的朋友參選，寸土必爭。