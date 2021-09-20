選委會︱電子點票「甩轆」應變慢　政界嘆公務員系統低效僵化

作為「完善選舉制度」首場選舉，昨日（19日）舉行的選委會界別分組選舉，投票率高達九成，惟外界焦點卻意外地落在點票「甩轆」。今次選舉投票早於晚上6時結束，但由於分票過程延誤，再加上新增的電子點票系統有技術問題，導致僅4千多張票的點票工作，竟拖延至凌晨0時40分才開始點票、3時才有首個界別結果、早上7時後才有最終結果出爐。選管會主席馮驊就此致歉，指有票箱的報表數據不正確，需要多次核實，以至令點票程序延後。

不過這些技術問題只是表象，多名政界人士向筆者反映，今次事件更深層原因，在於公務員系統工作流程的僵化、不懂變通，以致無法及時處理問題，徒令候選人乾等半天。



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電子點票機卡紙 反增行政程序

今次選舉首次引入電子點票，原意是加快點票程序，但卻出現拖延情況。當時工作人員在中央點票站將來自不同票站的選票分門別類，放進13個不同界別的分類箱，以便把選票放進光學標記閱讀機，進行電子點票。

工作人員把選票分類的過程並非一蹴而就，人員須把選票逐一檢查，確認選票來自哪一個界別分組，將把選票放在所屬的分組分類箱，故即使是次以光學標記閱讀機進行點票，惟人手分類過程卻追不上電子點票的速度，導致點票過程出現阻滯。至凌晨12時36分，當局始完成最後一個票站（九龍公園體育館）的選票分類。

不過使用電子系統的過程，本身都涉及額外行政程序。例如工作人員須將50張選票分成一疊，再逐一放進光學閱讀機進行電子點票，本身疊齊都需要時間；此外，點票機「卡紙」導致新界分區委員會界別延遲，點票機全日3度卡紙，需要臨時轉用人手入紙，又多加一重行政程序。

現場亦有候選人抱怨，工作人員分類選票的工作需時太久，為何一開始不讓各界別分開票箱投票，要放在同一票箱，導致要再花那麼多時間。

▼不滿點票太慢 麥美娟當場怒爆馮驊▼



麥美娟怒「爆」馮驊：十幾個鐘啊！

馮驊見記者時解釋，由運送票箱以至點票都出現問題，當中涉及人為失誤。經初步了解，可能有手寫報表「跳錯位」或填錯，這不會影響票數，但導致點票多次停頓，亦可能有人遇到問題時沒有即時尋求協助；另外傳統上按指引要核實報表資料後才開始點票，不過他同意有時工作人員可以更靈活彈性處理，可先點算票數，而非有不符之處就不開始點票。選管會會詳細檢討，並向行政長官提交選舉報告書。

不過馮驊的解釋並沒有平息現場人士的怒火，工聯會立法會議員麥美娟上前與馮驊理論，叫道「（等咗）十幾個鐘啊」，亦有其他候選人跟上大叫「十幾個鐘啊」、「五點幾等到而家」。

麥美娟向筆者表示，政府似乎想每個細節都反覆檢查得清清楚，但反而在檢查過程中增加了出錯機會，而每個程序出錯，又要花一、兩小時處理，愈拖愈久。更糟的是政府在現場資訊不透明，沒有人告訴現場人士發生什麼事，而政制局副局長和政助又懸空，找不到對口人士查詢現況。

她憶述，當時會展空間不足，因此暫時到新聞中心落腳，但現場既沒有食物，冷氣又過大，可說「飢寒交迫」，所以才會特別不滿。

政界人士：或涉「是是但但，僵化處理」

有鑑於選舉事務處工作人員，過往也曾出現嚴重行政失當，包括遺失選民登記冊資料、電腦等，事件令外界關注，到底政府行政系統是否有足夠能力辦好未來其他重要選舉，以至擔當日後推動「良政善治」的重任。尤其今次選委會選舉是中央「完善選舉制度」後首場選舉，受到中央高度重視，明明投票過程也沒什麼差錯，但偏偏點票搞出亂子，觀感定然不佳。

有政界人士私下表示，今次事件反映，香港政府的準備演練和壓力測試都不到位，官僚機構內仍有不少人「跟足指引，是是但但，僵化處理」，香港要進入改革進程，首先得有改革的心態、狀態和姿態。

葉劉淑儀批評政府部門演練不足、管理欠妥。（資料圖片/廖雁雄攝）

葉劉批演練不足 袁彌昌：公務員系統已「病入膏肓」

新民黨主席葉劉淑儀表示，選舉事務處已不是第一次「甩轆」，過往曾試過遺失選民個人資料、電腦等，有黨友周一仍要上班，結果有人等到早上7時才得悉結果。她批評局方事前訓練不足，也沒有足夠的演練，未能及時發現潛在問題；發生技術錯誤後又不會變通：「電子系統有問題，就算改用人手點票都不用那麼久吧？」她指，政制局絕對有責任檢討、監督清楚整個流程。

對於馮驊指要增加人手的說法，葉劉嚴厲反駁指：「我最不喜歡聽見有人一出事就說要加人手，那是監督問題、管理問題。」

時事評論員袁彌昌苦笑指，「政府用親新科技都出事」。他提到，政府一星期內擺出兩次行政大烏龍，先是將國家名錯打成「中國人民共和國」，如今再來個點票大甩轆，事件揭示公務員系統已「病入膏肓」。他指，政府雖然緊隨中央口徑，將「良政善治」掛在口邊，但當改革要落到實處，政府各部門無論在硬件上還是思維上，都十分老舊，跟不上時代的需要。