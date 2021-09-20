選委會｜點票龜速捱轟　政制局認超出合理預期：嚴肅跟進改善

選舉委員會界別分組選舉昨（19日）舉行，共有4,380名選民投票，投票率為89.77%。選舉於昨晚6時結束，惟在今（20日）早8時才完成點票及公布結果程序，不少候選人炮轟點票安排。



政制及內地事務局承認一些環節上安排有欠妥善，如派發選票的櫃檯數目、點票安排等，以致令部分選民在繁忙時段輪候投票的時間過長，點票時間亦超出公衆的合理預期。政制局發言人表示，局方會與選舉管理委員會及選舉事務處嚴肅跟進，積極和認真地總結今次的經驗，並加以改善，以確保稍後的兩場重要選舉得以順利舉行。



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稱選舉符合公平、公正、誠實、安全原則

政制局發言人指，選舉成功舉辦對香港以至全體市民都是意義重大，亦為稍後舉行的兩場重要選舉，即今年12月的立法會換届選舉及明年3月的行政長官選舉，打下了堅實的基礎。

發言人稱，昨日安排整體上都能符合公平、公正、誠實和安全的原則，一些新的「優化」措施，如電子選民登記冊系統和特別排隊安排等，亦能順利推出，但在一些環節上安排則仍有欠妥善，如派發選票的櫃檯數目以及點票安排等，以致令部分選民在繁忙時段輪候投票的時間過長，點票時間亦超出公衆的合理預期。

局方表示，會與選舉管理委員會及選舉事務處嚴肅跟進，積極和認真地總結今次的經驗，並加以改善，以確保稍後的兩場重要選舉得以順利舉行，一方面提高選舉的效率、準確度及安全性，同時亦致力為選民提供最大便利。