選委會︱狄志遠批點票架床疊屋　工作人員要不斷翻查指引

在剛過去的選委會界別分組選舉中，新思維主席狄志遠以抽籤險勝，當選社福界選委，成為極少數非建制派。他今日（21日）接受商台訪問時批評，點票安排架床疊屋，導致工作人員連流程都不熟悉，要不斷翻查指引。



如無大幅改善 立法會選舉料「兩個星期都點不完」

狄志遠指，政府明顯將簡單問題複雜化，4千多張票，理應午夜前後就有結果，但實際上當時連開票都未有，當日眼見工作人員又要點數目，又要分類，又要放入膠袋，如袋中有空位又要放紙張，過程中候選人和監察代理人都不知道票送到了什麼地方；現場的負責人不肯回答問題，部分工作人員更要一邊工作一邊掀開指引閱讀，明顯不熟悉流程。他批評今次選舉安排架床疊屋，「搞呢樣搞嗰樣」，如下次立法會選舉也是這樣，相信兩個星期都點不完。

至於個人選情，狄志遠承認十分困難，功夫比以前多很多，包括難以接觸選民，因他們都是董事，本身有其他專業，如律師、會計師等。他認為，新制度下只有團體票，但社工也是社福界重要持分者，管理層和前線員工有時有非常不同的想法。他希望，今次選舉制度只是過渡期，未來發展民主制度後，所有社工都可有參與機會。

狄志遠亦明言，自身的政治立場相對接近泛民主派，爭取民主普選、傾向中下階層的權益，今次選舉固然困難，但樂觀而言顯示民主派入閘機會仍是有的。他稱，民主派選舉工作比他做得出色的人多的是，知道有人或會對制度不滿意，採放棄杯葛的態度，但認為民主發展應該寸土必爭。