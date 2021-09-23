沙半山手記｜林鄭研增副司長？ 消息：政府高層會議曾討論

政府架構重組如箭在弦，行政長官林鄭月娥將於下月《施政報告》提建議，包括研究增設文化局、分拆房屋及運輸局，成為其開創承先啟後格局的「政績」。沙半山近日聽聞，今次政府架構重整可能不僅於此，或歷史性落實增設比局長高一級的副司長，令整個管治團隊由三層（司、局、處／署）變四層，「三司十三局」變「五司十五局」。



《基本法》列明，特區主要官員中包括「副司長」，但董建華和曾蔭權主政年代，均未有開設有關職位。2012年梁振英當選特首後，向立法會提交草案，除建議加設文化局及創科局等，更要在政務司、財政司之下，各設一位副司長，當時有傳副財政司一職，是為其「戰友」陳茂波度身訂造，而有關宏圖最終在民主派全力拉布下鎩羽。

其後因緣際會，創科局在梁振英任內還是成立了，陳茂波亦獲天跌下來的「餡餅」，接替因「租津風波」倉皇下台的發展局局長麥齊光，在梁任末更接替曾俊華當上了財政司司長，比當初的副司長還高一級，這已是後話。

副政務司長或分管勞福局等 紓緩李家超重擔

一名接近政府消息人士向沙半山表示，事隔五年，聽聞林鄭月娥有研究趁重組政府架構的機會，增加副司長層級，與新增文化局等方案一併交予下屆政府落實。倘消息屬實，港府管治團隊將進一步「擴容」，而專長保安事務的新任政務司司長李家超連任機會亦大升，因多了一名「副手」協助分管勞福等政策局。據梁振英政府當年的建議，教育局、文化局和勞福局便是由副政務司長分管。

會議無結論 不知林鄭取態

沙半山就此傳聞向另一消息人士打探。該人士稱，以其所知，政府高層會議上確曾討論過增設副司長的議題，是由官員率先提起，特首林鄭月娥回應；但由於會議不作結論，故未知林鄭的取態如何，只能留待《施政報告》揭盅。

翻查資料，當年梁振英政府建議設立的副政務司長和副財政司長，職級與薪酬低於律政司司長，高於政策局長，不過在實際職權方面與司長無異，同樣各分管若干政策局，權力不可謂不大。有不願具名的建制派人士表示，現時立法會已無民主派拉布，如要增設副司長，最大困難反而是如何延攬夠份量人士入閣，估計會從現任較資深的局長中拔擢升任。

林鄭月娥任內曾兩度換班，今年6月，李家超升任政務司長，鄧炳強升任保安局長。（資料圖片）

劉兆佳：能否提振特首民望看實績

全國港澳研究會副會長、前中央政策組首席顧問劉兆佳表示，增設副司長的好處是管治團隊可更完善，有更多人手辦事，尤其有利駕御及監督公務員隊伍切實執行高層決策。至於重組政府架構能否提振特首民望，則要視乎重組後的實際績效，包括能否加快整個政府的決策和行政效率，推出有利經濟、民生的具體政策方針。