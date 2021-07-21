沙半山手記｜多名泛民區會主席陷DQ高危　建制重奪地區主導權關鍵

一石激起千重浪，自傳出區議員一旦被裁定不符宣誓資格被「DQ」，將被追討上任以來薪津，隨即觸發大規模辭職潮，連同之前已辭任的民主派區議員，迄今共逾250人，佔整個民主派陣營議席的六成多。

至於其他未有辭職的泛民議員，最新消息指，多名區議會主席成DQ高危一族，而這又關乎建制派真正重奪區議會主導權。



▼部分已公布辭職區議員▼



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眾所周知，區議會主席在區議會運作方面，擔當着舉足輕重的角色，包括有權定奪議程優先次序、是否批准議員提議案、控制議會秩序等，甚至可應議員要求，剔除警務處處長到訪的原定議程，可謂兵家必爭之地。哪方陣營奪得區議會主席之位，對主導議會起着關鍵作用。

7區仍由泛民任主席 其中6區勢均力敵

沙半山屈指一數，現時已有10區的泛民區議會主席辭職，未來就算補選，只有南區和中西區勢均力敵，其餘8區料仍屬民主派囊中物。然而，目前仍然由民主派擔任主席的7個區中，情況則截然不同，其中呈拉鋸之勢的達6區之多，兩邊陣營議席目前僅相距2至3席，包括灣仔、荃灣、元朗、北區、西貢和葵青，倘部分泛民主派的主席和議員被DQ，勢力版圖馬上改寫，懸空的主席之位將重落建制派手上。

當然，政府DQ需真憑實證，不可「亂砌生豬肉」。據報以下四類人士將被指觸踫負面清單，「難逃一劫」，包括：

（1）曾參與或協助民主派「35＋」初選，除所有列於參選名單上之人士、借出議員辦事處作票站，亦涵蓋在初選期間義務擔任「站長」之人士；

(2）參與簽署「墨落無悔」抗爭立場聲明書；

（3）參與簽署「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署聲明；

（4）曾在議員辦事處內展示「光復香港、時代革命」標語。

翻查資料，灣仔區議會主席楊雪盈曾參與民主派35＋初選，葵青區議會主席梁錦威曾借出議員辦事處作初選票站；公民黨以全黨名義簽署「墨落無悔」聲明時，荃灣區議會主席陳琬琛未退黨。

誰任初選義工、派宣傳品 建制派早大量「搜證」

掌握情況的政界人士向沙半山透露，除以上三人，還有更多的民主派區議會主席身陷DQ雷區。該政界人士表示，在泛民初選期間，誰人有份擔任義工、誰人曾協助派發宣傳物品，建制派早已大量搜證，紀錄下來，並成為港府「落刀」的證據之一，故會有更多「未浮面」的人士被捲入今次DQ巨潮之中。

民政事務局局長徐英偉。（盧翊銘攝）

消息人士：明年七一前全面吹嚴風

該政界人士又指，這次區議員宣誓的DQ大閘守得極嚴，「可謂殺無赦」，主因是明年為香港回歸二十五周年「大慶」，國家最高領導人很可能訪港出席有關活動及主持新一屆特區政府就職儀式，所以在這之前必須「清洗太平地」，將管治架構內的「問題」盡量處理掉，「就算一直有偈傾的泛民人士，亦不會留手」。

據悉，負責主持宣誓儀式的民政事務局局長徐英偉將於幾日後，先發信予涉嫌觸反負面清單的區議員，列出其相關行為，並要求解釋，再裁定是否符合宣誓資格，最後才一次過發信予所有合資格議員，邀請出席宣誓儀式。不獲邀者，即意味着已被DQ。



徐英偉今日（21日）出席立法會會議後表示，邀請區議員宣誓的信件將於本月底發出，預料宣誓儀式在8月初舉行，但未回應何時向涉違反負面清單的區議員發信。